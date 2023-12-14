Жителя Новосибирска арестовали за подготовку теракта в военкомате Суд Новосибирска заключил под стражу обвиняемого в попытке теракта в военкомате

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Железнодорожный районный суд Новосибирска постановил заключить под стражу на 1 месяц и 25 дней 27-летнего Евгения Ряполова, который подозревается в попытке совершения теракта в военкомате города, передает ТАСС. Как полагает следствие, обвиняемый пронес в комиссариат самодельное взрывное устройство.

Ходатайство следователя удовлетворить, обвиняемого заключить под стражу на один месяц 25 дней, — сообщила судья.

По информации помощника прокурора Железнодорожного района Сергея Чувозерова, следствие установило, что подозреваемый пытался совершить теракт, но не смог довести задуманное до конца по независящим от него обстоятельствам. По информации судебного департамента, целью совершения террористического акта мужчина видел дестабилизацию органов власти. Ему также предъявлено обвинение в хранении взрывчатых веществ. В настоящее проводится экспертиза, призванная установить количество вещества и его химический состав.

Предмет, напоминающий взрывное устройство, нашли в военкомате города 5 декабря. Было возбуждено уголовное дело о теракте. Ряполова задержали 13 декабря. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что мужчина состоял в местной ячейке запрещенного на территории РФ праворадикального движения. В 2017 году он уже приговаривался к четырем годам лишения свободы за хранение взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего сотрудника оборонного предприятия. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма, призывах к экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. Петербуржец привлек внимание правоохранительных органов из-за публикаций в социальных сетях. Свою вину мужчина не признал.