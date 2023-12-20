В США предложили Киеву переосмыслить стратегию в конфликте с Россией NYT: США предложили Киеву производить собственное оружие

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Ряд высокопоставленных американских военных настаивает на том, чтобы в течение 2024 года Украина удержала оставшиеся территории и взяла курс на производство собственного оружия, пишет The New York Times. Целью этого плана является создание угрозы с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы Москва согласилась на переговоры в конце 2024 или в начале 2025 года.

Некоторые в американских вооруженных силах хотят, чтобы Украина придерживалась стратегии «держать и строить» — сосредоточиться на удержании территории, которая у нее есть сейчас, и наращивании способности производить собственное оружие в течение 2024 года, — говорится в публикации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 декабря заявил, что для проведения мирных переговоров с Украиной сейчас нет никакого базиса, эта тема на текущий момент неактуальна. Так он ответил на заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что тема переговоров с Россией сейчас лишена смысла.

До этого Зеленский заявлял, что вопрос переговоров Киева и Москвы в настоящий момент неактуален, поскольку сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по «формуле мира». После того как она будет сформулирована, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул Зеленский.