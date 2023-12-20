Песков рассказал, имеет ли сейчас смысл вести переговоры с Киевом Песков заявил, что тема мирных переговоров с Украиной сейчас неактуальна

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Дмитрий Песков

Для проведения мирных переговоров с Украиной сейчас нет никакого базиса, эта тема на текущий момент неактуальна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что тема переговоров с Россией сейчас лишена смысла.

Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров, — сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условия, при которых могут начаться мирные переговоры по Украине, зависят от длительности боевых действий: чем дольше они будут продолжаться, тем сложнее будут эти условия. По его словам, Россия никогда не уходила от переговоров.

В начале декабря американский журналист Сеймур Херш заявил, что Москва и Киев втайне ведут мирные переговоры по линии высших военачальников. По словам аналитика, разговор двух стран набирает обороты, несмотря на возражения президента Украины Владимира Зеленского и Белого дома.

До этого депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что цели специальной военной операции России не изменились. По его словам, нужно полностью освободить все регионы, вошедшие в состав Российской Федерации, что и является основной и ближайшей задачей СВО.