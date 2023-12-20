ВСУ попытались атаковать российский регион Гладков: ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области

Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, нападение предотвратила российская система ПВО. Предварительно, никто не пострадал.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — уточнил Гладков.

Накануне губернатор рассказал, что ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района. По его словам, никто не пострадал, однако повреждения получила линия электропередачи.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» передал, что около 20 членов украинской диверсионной группы пытались прорваться на территорию Белгородской области. По его информации, проникнуть вглубь региона диверсантам не удалось, в районе населенного пункта Теребрено произошел стрелковый бой. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Как пишет канал, «робкие тычки» в сторону российской границы нужны Вооруженным силам Украины, чтобы отвлечь внимание от больших потерь в зоне СВО. Сообщается, что украинская армия терпит неудачи сразу на нескольких направлениях: в Авдеевке, под Артемовском и в Крынках Херсонской области.