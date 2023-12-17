Почти 20 украинских диверсантов пытались прорваться в Россию «Военная хроника»: 20 диверсантов ВСУ пытались зайти в Белгородскую область

Фото: МО Украины

Около 20 членов украинской диверсионной группы пытались прорваться на территорию Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По его информации, проникнуть вглубь региона диверсантам не удалось, в районе населенного пункта Теребрено произошел стрелковый бой. В Министерстве обороны эту информацию не комментировали.

Как передает канал, «робкие тычки» в сторону российской границы нужны Вооруженным силам Украины, чтобы отвлечь внимание от больших потерь в зоне специальной военной операции. Сообщается, что украинская армия терпит неудачи сразу на нескольких направлениях: в Авдеевке, под Артемовском и в Крынках Херсонской области.

О боях на границе Теребрено ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов были повреждены линии электропередачи в нескольких селах. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий. Помимо этого, был поврежден частный жилой дом и беседка. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее заявил, что бои в районе Теребрено доказывают смену тактики ВСУ, которую им навязали американские военные. По его мнению, украинская армия не намерена занимать только оборонительную позицию и подобные наступления будут повторяться и в будущем.