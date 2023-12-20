«Маски сброшены»: в Совфеде возмутились появлению нацистского флага в Киеве Джабаров: акция с нацистским флагом в Киеве говорит о том, что маски сброшены

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

Акция с нацистским флагом в Киеве, который развернули рядом с танцующим человеком в костюме пса Патрона, говорит о том, что все маски сброшены, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По словам сенатора, после распада СССР в течение 30 лет Украина воспитывалась в другой идеологии и поставила задачу выйти в западное общество, но в стране не понимали, что для этого делать.

Самое страшное, что бурным цветом там расцвели украинский национализм и неонацизм. Раньше они это скрывали, а сейчас уже говорят в открытую. Все маски сброшены, и они, не стесняясь, рисуют свастику, участвуют в различных профашистских акциях. Теперь еще и подростки радостно фотографируются с флагом Третьего рейха, — сказал Джабаров.

В связи с этим парламентарий отметил, что задачи, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед началом спецоперации на Украине, являются важными и глубокими. Главной из них, по его словам, является искоренение неонацизма.

И мы этого добьемся, — выразил уверенность сенатор.

Ранее в украинских СМИ появилось видео, на котором вокруг человека в костюме пса собирается молодежь и снимает пляски с нацистским флагом на видео. Цели акции неизвестны.

Украинский пес породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон получил известность в стране после начала СВО. Его называли талисманом саперов, олицетворением украинского патриотизма и сопротивления России. В сентябре 2023 года во время визита в Киев с известной украинской собакой поиграл госсекретарь США Энтони Блинкен. Депутат Госдумы Алексей Журавлев обращал внимание, что после этого Патрона никто не видел.