Боррель рассказал, к каким последствиям приведет победа России в зоне СВО Боррель призвал страны ЕС не допустить победы России в зоне СВО

Фото: Xinhua/Global Look Press

Жозеп Боррель

Победа России в зоне проведения специальной военной операции приведет к тому, что Евросоюз будет «безвозвратно испорчен», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, страны объединения должны приложить все усилия для того, чтобы российской армии не удалось достичь всех целей СВО. Кроме того, он призвал Евросоюз обратить внимание и на палестино-израильский конфликт.

На своей странице в соцсети Twitter (X) Боррель заявил, что сегодня Европа находится в опасности. Это связано с проводимой Россией специальной операцией на Украине. По словам главы евродипломатии, ЕС не должен допустить победы России, так как это может привести к крайне негативным последствиям для всего объединения.

Если мы позволим президенту России Владимиру Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен, — написал он.

Глава внешнеполитической службы ЕС ранее заявил, что военная поддержка Украины со стороны объединения должна быть расширена. По его словам, данный вопрос имеет экзистенциальное значение для Евросоюза, так как от него зависит его безопасность. Боррель подчеркнул, что объединение продолжит помогать Киеву.