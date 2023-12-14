В Европе назвали военную поддержку Украины «экзистенциальной» Боррель: Европа продолжит военную поддержку Украины

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Жозеп Боррель

Военная поддержка Украины должна расшириться, нужно продолжить поставки оружия после саммита Евросоюза, пишет ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который назвал Украину экзистенциальным вопросом для ЕС. Политик сделал заявление в преддверии решения саммита 27 европейских стран о начале переговоров с Украиной о вступлении в состав ЕС.

Мы должны поддерживать Украину как можно больше с точки зрения расширения, военной и финансовой помощи. Я продолжу просить лидеров понять, что Украина — это экзистенциальный вопрос для Европы. Что наша военная поддержка Украины должна продолжаться и расти, это не война против Украины, это война за нашу безопасность, — продолжил Боррель.

Встреча европейских лидеров станет заключительной официальной в уходящем году. От представителей стран требуется единогласное решение.

11 декабря стало известно, что финансирование военной помощи Киеву остается заблокированным, главы МИД стран Евросоюза не договорились о новом транше Украине из Европейского фонда мира. Как пояснил Боррель, он ждет решения по помощи Украине на саммите 14–15 декабря. Однако уже сейчас, по его словам, ЕС запустил диалог с Киевом по будущим гарантиям безопасности, предоставлению военной помощи и долгосрочному финансированию.