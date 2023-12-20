«Горжусь невероятно»: дочь Охлобыстина о том, как актер попал под обстрел Дочь Охлобыстина сообщила, что актер попал под обстрел в Донбассе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дочь Ивана Охлобыстина Евдокия сообщила, что актер попал под обстрел в Донбассе, куда привез гуманитарную помощь. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что артист «словил пулю» и спасло его только наличие бронежилета.

Горжусь невероятно. Психи реально, — написала она.

Осенью 2022 года Охлобыстин начал снимать фильм о жителях Донбасса. Он побывал на территориях ДНР и ЛНР. По словам актера, он не мог не поддержать людей, которые «находятся под каждодневным гнетом снарядов», и хотел показать, что в этот тяжелый момент готов помогать всем, чем нужно.

В апреле стало известно, что актер озвучил анимационные ролики о спецоперации «Азбука СВО». Как рассказал «Подъему» директор Охлобыстина Максим Брусницын, над анимационными видео артист работал с телефона, в «полупоходном режиме». В июне 2023 года врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил Охлобыстина орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени. Политик назвал артиста настоящим другом региона.

Ранее Охлобыстин сообщил, что поддерживает президента России Владимира Путина из-за его верности своим друзьям и хочет быть похожим на него. Артист опубликовал пост, выступив в защиту своей подруги, журналиста Маргариты Симоньян, в адрес которой в последнее время слышит много критики.