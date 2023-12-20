Порошенко резко раскритиковал положение ВСУ на фронте Порошенко в Верховной Раде рассказал об острой нехватке снарядов и дронов у ВСУ

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил беспокойство относительно обстановки в украинской армии, особенно в связи с недостатком боеприпасов и дронов. В ходе своего выступление в Верховной раде, которое транслировалось на YouTube-канале «Прямой», он подчеркнул, что вернулся с фронта, где столкнулся с огромными проблемами, о которых ему рассказали украинские военные.

Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать. В ВСУ возник также дефицит дронов, хотя на специальных складах их десятки тысяч. Это преступление, за которое нужно наказывать, — заявил Порошенко.

4 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Петр Порошенко хотел встретиться с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. 1 декабря экс-президент заявил, что пограничники не выпустили его с Украины.

2 декабря Служба безопасности Украины сообщила, что она рекомендовала Верховной раде не выпускать за рубеж депутата Порошенко, который может встретиться с премьер-министром Венгрии Орбаном. Украинская спецслужба подозревает, что Москва может использовать встречи некоторых украинских политиков на территории третьих странах в своих интересах.