СБУ попросила Раду не пускать Порошенко за границу для встречи с Орбаном

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Порошенко

Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Верховной раде не выпускать за рубеж экс-президента страны Петра Порошенко, который сейчас является депутатом парламента и может встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале. Украинская спецслужба подозревает, что Москва может использовать встречи некоторых украинских политиков на территории третьих странах в своих интересах.

В СБУ обратили внимание на запланированную встречу лидера партии «Европейская солидарность» Порошенко с европейским политиком. По мнению Киева, Орбан системно выражает антиукраинскую позицию.

СБУ сообщила о своих подозрениях не только в Раду, но и в офис президента Украины Владимира Зеленского, и в правительство, и попросила учесть ее мнение. Именно этими соображениями спецслужба объяснила отказ в даче Порошенко разрешения на заграничную командировку.

1 декабря Порошенко сообщил, что пограничники не пустили его в командировку в США и Польшу, несмотря на наличие удостоверения, подписанного председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. По его словам, это было сделано по указанию Зеленского. Он также назвал не выпустивших его за границу исполнителями преступных приказов.