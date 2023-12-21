Названа цель атаки украинского БПЛА в Брянской области SHOT: дрон ВСУ пытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинский дрон, сбитый силами российских ПВО в Брянской области, пытался подорвать нефтепровод «Дружба». По информации канала, обломки беспилотника ВСУ были обнаружены в лесу возле нефтемагистрали на территории Новозыбковского района. Минобороны эту информацию не комментировало.

Авторы канала уточнили, что попытка атаки была совершена 20 декабря утром, в начале одиннадцатого, летательный аппарат рухнул в 40 км от границы, близ поселка Дружба. Объект повреждений не получил, пострадавших нет.

Утром 21 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом средствами ПВО дроне Вооруженных сил Украины. Беспилотник нейтрализовали на территории Суражского района. Глава региона добавил, что в результате атаки никто не пострадал, объект никаких повреждений не получил.

17 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на эту дату уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника. Дроны были сбиты над территорией Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

16 декабря ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе. Снаряд попал в жилой дом, ранены два человека. Отмечалось, что пострадавшие мужчина и женщина были доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказали первую медицинскую помощь.