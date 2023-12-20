ВСУ сбросили взрывчатку на машину скорой помощи в ДНР Минздрав ДНР: ВСУ с помощью дрона сбросили боеприпас на карету скорой помощи

Фото: t.me/minzdrav_ru

Вооруженные силы Украины атаковали машину скорой помощи в селе Верхнеторецком в ДНР, сообщил Минздрав республики. По его данным, ВСУ с помощью беспилотника сбросили на медавто боеприпас, никто серьезно не пострадал.

20 декабря беспилотный летательный аппарат сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль скорой медицинской помощи (СМП) в селе Верхнеторецком Донецкой Народной Республики. В момент атаки бригада спешила на вызов. К счастью, медики не получили серьезных травм, — сообщило ведомство.

На опубликованных ведомством фотографиях видно, что машина скорой помощи получила повреждения как снаружи, так и внутри. Вероятно, повреждения также получило медицинское оборудование.

До этого глава городской администрации Алексей Кулемзин сообщал, Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на автобусную остановку в Донецке. По его словам, в результате атаки пострадал один мужчина.

Ранее губернатор Владимир Сальдо рассказал, что два мирных жителя погибли при ракетной атаке ВСУ по населенному пункту Новая Маячка в Херсонской области. По словам главы региона, в результате обстрела также есть пострадавшие, в том числе военнослужащие.