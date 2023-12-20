Baza: в Наро-Фоминске упал беспилотник

Telegram-канал Baza написал, что очевидцы сообщают о падении беспилотника в районе Краснопресненского пруда в Наро-Фоминске. По информации канала, на место выехали оперативные службы. Министерство обороны РФ и власти пока не комментировали эту информацию.

Как отмечает канал, место падения оцеплено. Telegram-канал уточняет, что по предварительным данным пострадавших нет.

Как добавляет Telegram-канал SHOT, грохот от падения был слышен за несколько километров от места происшествия. Перекрыта Магистральная улица, отмечает канал. По словам очевидцев, обломки БПЛА упали рядом с проезжей частью, добавляет SHOT.

Напомним, 19 декабря сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Внуково был введен план «Ковер», все самолеты направлялись в Шереметьево. Такие же меры были приняты в Жуковском.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО предотвратили две атаки беспилотников на Москву. Дроны были сбиты над территорией Наро-Фоминского городского округа. Пострадавших, а также разрушений на земле после падения обломков не было.

В конце ноября украинский беспилотник также уничтожили в Подмосковье. В Минобороны уточнили, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Подольский городской округ.