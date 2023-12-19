«112»: план «Ковер» введен в Домодедово и Внуково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что в московских аэропортах Домодедово и Внуково введен план «Ковер». По его информации, все самолеты направляются в Шереметьево.

Как передает канал, план «Ковер» также объявлен в Жуковском. Согласно данным онлайн-табло столичных аэропортов, на вылет и прилет задержаны несколько рейсов. Telegram-канал Baza сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны. Других подробностей не приводится.

План «Ковер» вводится во время обнаружения в небе неопознанных и нежелательных объектов. При объявлении такого сигнала в небе может находиться только поисково-спасательная и военная авиация. В таких случаях службы безопасности аэропорта переводятся на особый режим работы, действуя строго по инструкции.

Ранее российские силы ПВО предотвратили две атаки беспилотных летательных средств на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 14 декабря два дрона сбили над территорией Наро-Фоминского городского округа. Разрушений на земле после падения обломков беспилотника нет. Никто не пострадал.

До этого украинский беспилотник уничтожили в Подмосковье. В Минобороны уточнили, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Подольский городской округ.