Новая энциклопедия «Рувики»: чем отличается от «Википедии», есть ли цензура

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В России появился отечественный аналог «Википедии». Сайт «Рувики» напоминает по функциям иностранный портал, однако создатели проекта не считают это минусом. Несомненным плюсом они называют новый подход к рецензированию материалов на российском сервисе, что должно повысить достоверность информации. Кто создал «Рувики», зачем она нужна и в чем ее отличия от «Википедии»?

Кто стоит за российским аналогом «Википедии»

15 января в России полноценно заработает онлайн-энциклопедия «Рувики» — отечественный аналог «Википедии», сообщила пресс-служба проекта. Ресурс доступен всем пользователям еще с июня 2023 года, когда запустилось бета-тестирование.

Один из первых энтузиастов развития русскоязычной «Википедии» Владимир Медейко сейчас занимает пост директора автономной некоммерческой организации (АНО) «Интернет-энциклопедия „Рувики“». По его словам, именно он был тем человеком, который в 2003 году перевел интерфейс иностранной энциклопедии на русский язык.

Запуск ресурса Медейко анонсировал в мае прошлого года в своем блоге. Тогда он назвал «Википедию» великим проектом, но в то же время раскритиковал ее за монополизм, из-за которого, по его словам, энциклопедию сложно реформировать.

«В силу своей важности для мира она („Википедия“. — NEWS.ru) стала естественной монополией. <...> Мы с коллегами давно хотели попробовать различные нововведения и реформы. Но <...> в „Википедии“ это крайне сложно», — писал тогда Медейко.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Что не так с «Википедией»

Как рассуждал Медейко в своем блоге, у «Википедии» есть две критические проблемы. Первая — это недостоверность некоторых статей, которой, как он считает, стало много после начала СВО на Украине. Вторая связана с первой: это бум нейросетей, которые нередко обучаются как раз на статьях «Википедии», что может вызвать ошибки в ответах искусственного интеллекта.

За последние два года российские суды неоднократно штрафовали фонд Wikimedia (некоммерческая организация, отвечающая за развитие «Википедии») за неудаление материалов с недостоверной информацией о специальной военной операции. Только в прошлом году сумма штрафов составила 22,4 млн рублей.

В минувшем декабре исполнительный директор ресурса «Викимедия.ру» Станислав Козловский сообщил о ликвидации организации. Он объяснил, что из-за нее в ближайшее время его могут включить в список иностранных агентов.

Текстами на ресурсе «Викимедия.ру» занимается сообщество авторов. Как говорил Козловский, сама организация проводила онлайн-курсы по редактированию текстов, мастер-классы и прочим.

«Википедия» не устраивает некоторых политиков и чиновников. Например, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев считает этот ресурс идеологическим, политизированным продуктом. Президент России Владимир Путин называет ее непроверенным источником информации.

Как ранее объясняли в Роскомнадзоре и пресс-службе интернет-провайдера Yota, в силу технических особенностей закрыть доступ к отдельным страницам «Википедии» нельзя, можно заблокировать только полностью весь ресурс. В Кремле не исключают такой исход, но только после появления достойного аналога, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Чем «Рувики» похожа на «Википедию»

После запуска «Рувики» ресурс критиковали за копирование его популярного прародителя. На первый взгляд «Рувики» отличает современный дизайн и более дружелюбный интерфейс. Однако при внимательном рассмотрении устройство энциклопедии практически полностью повторяет «Википедию»:

почти идентичны страницы регистрации авторов (но в «Рувики», помимо псевдонима, можно указать настоящее имя);

одинаково устроены личные кабинеты обоих ресурсов;

схожее оформление статей.

Однако Владимир Медейко не скрывает, что «Рувики» является по сути программным ответвлением «Википедии»: в основе сайта лежит исходный код и материалы оригинального ресурса, но далее проект пойдет своим путем.

«Википедия — проект свободный. Ее контент кто угодно может использовать для любых целей, в том числе и для создания собственного проекта — на ее основе. <...> Именно это мы (как частные лица) и решили сделать», — отмечал Медейко, анонсируя запуск «Рувики».

Для авторов и редакторов обоих ресурсов работают форумы. Также можно отправлять письма другим участникам сообщества, но в «Рувики» пока нельзя выбрать адресата.

На сайте «Википедии» новые авторы получают наставника из числа опытных участников, от которого, однако, можно отказаться. В «Рувики» такого нет: ресурс предлагает обращаться с вопросами к одному из администраторов.

Сейчас, судя по счетчику на сайте, на «Рувики» насчитывается 1,955 млн статей (в «Википедии» — 1,957 млн). В материалы внесено 113 млн правок против 135 млн у «Википедии».

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Чем «Рувики» отличается от «Википедии»

Ключевое отличие «Рувики» от «Википедии» — наличие у первой профессиональной редакции. В июне прошлого года она насчитывала «порядка 50 человек с энциклопедическими знаниями в разных областях».

Владимир Медейко объяснял, что, как и в «Википедии», статьи пишут простые люди — сообщество «Рувики». Редакция же, привлекая экспертов и профильные организации, отвечает за качество готовых текстов.

Так, в бета-версии сайта статьи маркируются как «выверенные» или «рецензированные». Первые проверяются редакторами «Рувики», вторые — сторонними экспертами.

Подозрения в цензуре Медейко отвергает: по его словам, электронная энциклопедия руководствуется исключительно законодательством РФ.

Что пишут «Рувики» и «Википедия» про СВО и выборы президента России 2024 года

Статьи «Рувики» и «Википедии» на некоторые темы отличаются. Например, первая называет СВО «военными действиями на Украине», а вторая — «вторжением России на Украину» и «российско-украинской войной».

О причинах начала конфликта оба ресурса тоже пишут по-разному. На «Рувики» указывается «кризис в отношениях России и Украины, многолетнее расширение НАТО на восток, срыв выполнения Минских соглашений, усиленные поставки вооружений Украине странами НАТО, создавшуюся угрозу безопасности России».

«Википедия» же дает иную формулировку: «стремление Украины к европейской и евро-атлантической интеграции, реакционная политика России».

Есть еще один заметный нюанс: российская энциклопедия ведет хронологию конфликта с февраля 2022 года, тогда как «Википедия» — с начала 2014 года, с событий Евромайдана.

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Киев, 2014 год, Майдан Незалежности

Другая тема, которую две энциклопедии освещают по-разному, — запланированные на март этого года президентские выборы в России. «Википедия» неоднократно ссылается на ресурсы, признанные в РФ нежелательными. В статье можно встретить информацию о якобы имеющихся планах российских властей опробовать на предстоящих выборах «новые избирательные уловки и манипуляции с голосами».

Материал «Рувики» написан более нейтральным языком. Описание выдвижения кандидатов, за исключением Владимира Путина (ему посвящена целая глава), в большинстве случаев не превышает одного абзаца.

Что касается статей, посвященных ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), то в обоих случаях формулировки нейтральны и во многом схожи. У «Рувики» определение звучит так: «Целью движения является достижение прав, которыми в традиционных культурах пользуются традиционные социальные институты (семья, брак, усыновление детей)». Упоминание факта о признании движения экстремистским в материалах обеих энциклопедий отсутствует.

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