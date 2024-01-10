Названа дата запуска российского аналога «Википедии» «Известия»: российский аналог «Википедии» начнет работу 15 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский аналог «Википедии» — энциклопедия «Рувики» — после бета-тестирования начнет работать в полномасштабной версии с 15 января, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу энциклопедии. Там отметили, что полный вариант получит технологические изменения.

По данным пресс-службы, в «Рувики» появится персонализация контента, тематические подборки, пользователям предоставят доступ к аудиопересказу полной и краткой версии статьи, добавят видео и подкасты. Кроме того, обновится личный кабинет.

Представители энциклопедии рассказали, что в десятку самых читаемых статей в прошлом году вошли «список умерших в 2023-м, эскалация арабо-израильского конфликта, льготы для участников СВО, список самых кассовых фильмов в России, военные действия на Украине, Большой театр, Москва, Украина, Международная выставка-форум „Россия“, ХАМАС». При этом в пресс-службе отметили, что в среднем пользователь проводит на сайте более шести минут, а средняя глубина просмотра составляет более пяти страниц.

Бета-тестирование энциклопедии началось 26 июня 2023 года. За это время интерфейс «Рувики» перевели на 20 языков народов России. Было опубликовано более 1,1 млн статей, общий объем материалов на русском языке составляет 1 940 683 статьи. В наступившем году энциклопедия планирует открыть еще по меньшей мере 10 языковых разделов.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что работу «Википедии» можно будет ограничить в РФ только в том случае, если полноценной интернет-энциклопедией станет ее русский аналог — «Рувики». По его словам, в этом вопросе следует придерживаться принципа: «прежде чем что-то отобрать, надо дать достойную замену».