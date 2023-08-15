«Википедию» оштрафовали еще на два миллиона рублей «Википедию» вновь оштрафовали на два миллиона рублей за неудаление фейков об СВО

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Мировой судебный участок в Москве вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», за отказ удалить статьи с недостоверной информацией о специальной военной операции ВС РФ на Украине, передает ТАСС. Суд назначил штраф в размере трех миллионов рублей.

Признать компанию Wikimedia Foundation виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей, — огласил решение судья.

3 августа московский суд оштрафовал компанию Wikimedia Foundation после отказа удалить материалы с недостоверной информацией о специальной военной операции. Сумма штрафа составила три млн рублей. Согласно материалам дела, Роскомнадзор требовал от администрации портала «Википедия» удалить две статьи, в которых СВО сравнивается с другими военными конфликтами, а также утверждается о возможном применении ядерного оружия на Украине.

Согласно статистике, «Википедия» проигнорировала по меньшей мере 200 уведомлений Роскомнадзора об удалении запрещенной информации. Сейчас на ресурсе доступны 137 таких материалов.