Первую цифровую энциклопедию дольменов Кавказа создают в России ТАСС: в Кабардино-Балкарии создают цифровую энциклопедию дольменов Кавказа

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Специалисты Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) начали создание первой в России цифровой энциклопедии дольменов. Полноразмерный цифровой двойник древнего погребального и культового сооружения представлен в вузе, сообщил ТАСС директор культурно-образовательного центра «Эрмитаж-Кавказ» Альберт Саральп.

Это первая полноценная копия дольмена, сделанная с помощью цифровых технологий в России. Мы в рамках своего научного проекта хотели показать, что можно не трогать дольмены, стоящие на земле, не ломать их, не переносить, дать им возможность стоять где они стояли тысячелетия, — рассказал он.

Саральп уточнил, что современные технологии помогли воссоздать натуральные копии дольменов. Теперь их можно будет выставлять в научных, учебных, туристических центрах и музеях.

В цифровой энциклопедии, создаваемой учеными КБГУ, будут зафиксированы дольмены, оставшиеся целыми или частично уцелевшими. Будет уточнен их статус как памятников культурного наследия. По словам Саральпа, в настоящее время дольмены «растаскивают, взрывают», кто-то создает себе коллекции таких сооружений. В проект включат по меньшей мере 100 дольменов.

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