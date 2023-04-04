В СПЧ призвали быстрее закрыть «Википедию» Глава Совета по правам человека Фадеев призвал быстрее закрыть «Википедию»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что интернет-энциклопедию «Википедия» нужно как можно быстрее закрыть. По его словам, которые приводит ТАСС, этот ресурс является идеологическим и политизированным.

Надо как можно быстрее создать ей альтернативу и закрыть «Википедию». Это идеологический, политизированный продукт, — сказал Фадеев.

По его мнению, на сайте содержится много искаженной информации о политике и истории. В то же время Фадеев отметил, что «Википедия» удобна в некоторых аспектах, так что перед закрытием ресурса необходимо создать его альтернативу.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что запуск портала «Знания», который является аналогом «Википедии», запланирован на начало 2023 года. По его словам, на портале уже размещено более 100 тысяч статей, ресурс базируется на основе актуализированных материалов Большой российской энциклопедии.

До этого стало известно об открытии в России отечественного портала — клона «Википедии». Российская энциклопедия получила название «Руниверсалис». Ее развитием занимаются бывшие редакторы «Русской Википедии».