Песков: Путин пользуется более надёжными источниками, чем «Википедия»

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пользуется более надёжными источниками информации, чем онлайн-энциклопедия «Википедия», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Ранее Роскомнадзор назвал «Википедию» новой линией информационных атак на Россию, обвинив авторов ряда статей в дискредитации Вооружённых сил России и публикации фейков.

Сам он (президент России. — NEWS.ru) пользуется более надёжными источниками информации, — сказал представитель Кремля.

Администрация интернет-энциклопедии в ответ на обвинения о публикации фейков оправдалась желанием придерживаться нейтральной позиции и обеспечивать авторов статей площадкой для публикаций разных точек зрения на происходящее. По словам исполнительного директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского, в любом конфликте всегда есть две точки зрения и «Википедия» старается наиболее полно представить каждую из них.

Накануне генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль в ходе встречи с Путиным заявил, что уже формирует базу знаний, которая может стать альтернативой «Википедии». По его словам, там публикуется материал только с достоверными данными и «с очень авторитетными людьми». Президент, в свою очередь, подчеркнул, что необходимы альтернативные источники информации, так как качество в «Википедии» «мы сами знаем какое».