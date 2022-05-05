Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем одобрил идею по увеличению просветительского контента на ТВ. Также Древаль рассказал президенту о результатах работы организации и планах на будущее.

Объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации, отметил Путин.

Древаль заявил, что «Знание» уже формирует базу знаний, которая может стать альтернативой «Википедии». По его словам, там публикуется контент только с достоверными данными и «с очень авторитетными людьми».

Ранее в Роскомнадзоре назвали «Википедию» новой линией информационных атак на Россию. Ведомство обвинило авторов статей в онлайн-энциклопедии в намеренной дискредитации российских военных и распространении фейков о военной операции на Украине.

Администрация сервиса, в свою очередь, оправдалась желанием придерживаться нейтральной позиции и обеспечивать авторов статей площадкой для публикаций разных точек зрения на происходящее. По словам исполнительного директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского, в любом конфликте всегда есть две точки зрения и «Википедия» старается наиболее полно представить каждую из них.

Также некоммерческому фонду Wikimedia Foundation Inc., управляющему «Википедией», грозит штраф до восьми миллионов рублей из-за содержащейся на страницах электронной энциклопедии недостоверной информации, дискредитирующей российских военных. В пресс-службе мирового суда Москвы сообщили о регистрации двух административных протоколов в отношении НКО.