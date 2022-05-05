Путин одобрил замену «Википедии» Путин поддержал идею по увеличению просветительского контента на ТВ

Владимир Путин с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем одобрил идею по увеличению просветительского контента на ТВ. Также Древаль рассказал президенту о результатах работы организации и планах на будущее.

Объективная, важная, глубокая информация, да ещё красиво, талантливо поданная, — это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации, — отметил Путин.

Древаль заявил, что «Знание» уже формирует базу знаний, которая может стать альтернативой «Википедии». По его словам, там публикуется контент только с достоверными данными и «с очень авторитетными людьми».

Ранее в Роскомнадзоре назвали «Википедию» новой линией информационных атак на Россию. Ведомство обвинило авторов статей в онлайн-энциклопедии в намеренной дискредитации российских военных и распространении фейков о военной операции на Украине.

Администрация сервиса, в свою очередь, оправдалась желанием придерживаться нейтральной позиции и обеспечивать авторов статей площадкой для публикаций разных точек зрения на происходящее. По словам исполнительного директора «Викимедиа РУ» Станислава Козловского, в любом конфликте всегда есть две точки зрения и «Википедия» старается наиболее полно представить каждую из них.

Также некоммерческому фонду Wikimedia Foundation Inc., управляющему «Википедией», грозит штраф до восьми миллионов рублей из-за содержащейся на страницах электронной энциклопедии недостоверной информации, дискредитирующей российских военных. В пресс-службе мирового суда Москвы сообщили о регистрации двух административных протоколов в отношении НКО.