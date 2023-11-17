Хинштейн пообещал защитить россиян от цифрового рабства Хинштейн: гарантии прав россиян в диджитал-среде будут прописаны в кодексе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Законодательство, которое готовит Госдума, гарантирует защиту от любого цифрового рабства и от любого нарушения прав потребителей, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он напомнил, что входит в рабочую группу по выработке концепции Цифрового кодекса РФ.

В кодексе нам обязательно надо прописать гарантии прав и свобод человека в диджитал-среде, — уточнил Хинштейн.

По словам депутата, китайская модель вряд ли может стать образцом для будущего Рунета, поскольку интернет в этой стране функционирует по другому принципу.

Там действует принцип шлюзования. Весь сигнал проходит через определенные шлюзы. К тому же в КНР действуют достаточно жесткие ограничения доступа к разным ресурсам, в том числе не только к тем, что нарушают китайское законодательство, — сказал Хинштейн.

Ранее он заявил, что работу «Википедии» можно будет ограничить в РФ только в том случае, если полноценной интернет-энциклопедией станет ее русский аналог — «Рувики». По его словам, в этом вопросе следует придерживаться принципа: «прежде чем что-то отобрать, надо дать достойную замену».

О создании «Рувики» весной рассказал в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Парламентарий пояснил, что ресурс будет управляться российским юрлицом и будет размещен на российских серверах.