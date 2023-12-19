Директор «Викимедиа.ру» назвал причину закрытия проекта Директор «Викимедиа.ру» Козловский заявил, что его могут признать иноагентом

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Станислав Козловский

Организация «Викимедиа.ру», занимающаяся поддержкой русскоязычной версии «Википедии», закрывается в России, сообщил ТАСС исполнительный директор проекта Станислав Козловский. По его словам, это связано с тем, что в скором времени его должны включить в список иностранных агентов.

Вчера мы приняли решение закрыть «Викимедиа.ру». Готовим бумаги по ликвидации организации, проработавшей 15 лет, — рассказал Козловский.

Он объяснил, что в МГУ, в котором он проработал около 25 лет, поступила информация, что 22 декабря Минюст признает его иноагентом. Он добавил, что с 18 декабря не является сотрудником университета.

Директор «Викимедии.ру» напомнил, что не управлял «Википедией», этим занимается сообщество ее авторов. Проект Козловского занимался лишь поддержкой вики-проектов в РФ, готовил учебники и онлайн-курсы по редактированию энциклопедии, проводил семинары, лекции и мастер-классы о ней.

В беседе с «Газетой.Ru» Козловский отметил, что, даже если его признают иноагентом, он не покинет Россию. Мужчина сообщил, что его работа заключается в преподавании и научной деятельности, став иноагентом, он не сможет преподавать и писать научно-популярные книги, но «будет думать» и попытается найти какую-нибудь работу в стране.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что работу «Википедии» можно будет ограничить в РФ только в том случае, если полноценной интернет-энциклопедией станет ее русский аналог — «Рувики». По его словам, в этом вопросе следует придерживаться принципа: «прежде чем что-то отобрать, надо дать достойную замену».