Песков ответил на призывы закрыть «Википедию» Песков заявил, что перед закрытием «Википедии» нужно создать аналог ресурса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В интернет-энциклопедии «Википедия» много искажений, однако закрывать ресурс стоит только после создания аналога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев не первый, кто выступил с идеей о блокировке портала, передает ТАСС.

В различных форматах неоднократно высказывалась точка зрения, что нам надо создавать аналог «Википедии», который содержал бы проверенную и точную информацию. Потому что мы знаем, что в «Википедии» очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок — исторических, фактологических, — сказал представитель Кремля.

С предложением о закрытии «Википедии» выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, этот портал является идеологическим и политизированным. Фадеев призвал создать альтернативный ресурс.

Исполнительный директор «Викимедиа.Ru» (управляет российской версией «Википедии») Станислав Козловский в разговоре с NEWS.ru назвал идею закрыть интернет-энциклопедию странной, так как от ресурса «пользы больше, чем от Минобрнауки и Минкультуры».