Народ или Ходорковский? Кто стоит за Дунцовой, выступившей против Путина

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Екатерина Дунцова

В среду, 20 декабря, бывший ржевский депутат и журналистка Екатерина Дунцова подала в ЦИК заявку на участие в мартовских президентских выборах. Если Центризберком ее одобрит, начнется сбор 300 тысяч подписей за выдвижение кандидата, а позже — период официальной агитации. Какую программу приготовила Дунцова, правда ли, что кандидатку спонсирует Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), и есть ли у нее шансы пройти хотя бы во второй тур — в материале NEWS.ru.

Правда ли, что Дунцова связана с фондом Навального

В четверг, 21 декабря, журналистка Екатерина Дунцова дала большое, 50-минутное интервью программе «Честное слово» на YouTube-канале «Популярная политика». По некоторым данным, этот ресурс может быть связан с Фондом борьбы с коррупцией (организация ФБК признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), поскольку сотрудники ФБК ведут передачу. Во время интервью с Дунцовой Александр Макашенец либо хвалил высказывания Дунцовой, либо соглашался с собеседницей.

YouTube-канал «Популярная политика» не называет имена своих руководителей, однако считается, что пост главного редактора занимает эмигрантка Мария Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В четверг МВД объявило ее и одного из телеведущих ресурса Дмитрия Низовцева (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в федеральный розыск.

Как считает юрист и общественный деятель Илья Ремесло, Дунцова напрямую не связана со структурами основателя ФБК Алексей Навального, приговоренного к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. По его мнению, поскольку журналистка позиционирует себя как оппозиционера, человека либеральных взглядов, живущие за рубежом соратники осужденного политика вынуждены принимать участие в ее пиар-кампании.

«Созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией конкурирует на Западе со структурами беглого олигарха, эмигранта Михаила Ходорковского», — отметил Ремесло.

Взгляды навальнистов и Дунцовой совпадают, они — единомышленники, высказал мнение в беседе с NEWS.ru юрист и общественный деятель, бывший сотрудник ФБК Виталий Серуканов. «Можно уверенно предположить, что структуры Навального будут оказывать Дунцовой поддержку», — считает юрист.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Почему Дунцова уверена, что ЦИК не откажет в регистрации

Дунцова подала документы в ЦИК вечером 20 декабря. В своем Telegram-канале она написала о визите туда в 18:18, Центризбирком выпустил пресс-релиз по этому поводу в 20:14. Через несколько минут о событии сообщили некоторые российские информационные агентства. Большинство из них сразу предположили, что Дунцову финансирует Михаил Ходорковский.

На президентские выборы Дунцова идет в качестве самовыдвиженца. Собрание инициативной группы в свою поддержку она провела 17 декабря в столичном технопарке «Москва». Из 700 участников мероприятия за выдвижение Дунцовой проголосовал 521 человек при необходимом минимуме 500. Как сообщил затем член ЦИК Евгений Шевченко, документы от Дунцовой приняты, Центризбирком должен изучить их в течение пяти дней.

Журналистка убеждена, что Центризбирком зарегистрирует ее инициативную группу. «Оснований для отказа в регистрации нет. Затем мы сможем открыть счет и запустить новый этап нашей кампании — сбор подписей. Мы откроем центры сбора во многих городах страны. Для работы в них нам потребуются волонтеры. Я, как и прежде, надеюсь на вашу помощь. Верю, что вместе мы справимся и с этой задачей и соберем 300 тысяч подписей к концу января», — заявила Дунцова в своем Telegram-канале.

Как известно, подписи должны быть собраны в российских регионах, но при этом на один субъект должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей, которые ЦИК потом проверит на подлинность.

Что известно о Екатерине Дунцовой

Впервые о планах избираться на пост президента Дунцова заявила в социальных сетях в середине ноября. Главный девиз ее кампании — «Вернем стране будущее!».

По мнению претендентки на кресло президента, России необходимы срочные демократические преобразования, поскольку последние 10 лет страна движется в неверном, как считает Дунцова, направлении. Курс взят не на развитие, а на саморазрушение, полагает кандидатка. Дунцова назвала свое решение выдвинуться «шагом надежды» и «желанием предоставить согражданам альтернативу». Она выступает за прекращение СВО и «освобождение политических заключенных».

Дунцова родилась 24 апреля 1983 года в Красноярске, там же пошла в школу. В возрасте 12 лет переехала в город Ржев в Тверской области, где окончила лицей, позднее — Тверской государственный университет. У Дунцовой трое детей, она воспитывает их одна. По профессии претендентка на пост президента тележурналист, была главным редактором местного частного телеканала. Также Дунцова является координатором ржевского отряда «Сова», который занимается поиском пропавших людей. В 2019–2022 годах была депутатом Городской думы Ржева. Тогда она поддерживала мэра, представителя «Единой России» Романа Крылова.

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Ходорковский

Что может связывать Дунцову с Ходорковским

Связь Дунцовой с миллиардером Ходорковским стала очевидной, высказал мнение в беседе с NEWS.ru Илья Ремесло. По его словам, организация «Наш штаб» уже пообещала продвигать журналистку. Это пока малоизвестный проект, который не так давно основало известное эмигрантское сообщество «Ковчег» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), созданное при поддержке «Антивоенного комитета России». Как отметил эксперт, его соучредителем является Ходорковский и другие оппозиционеры-эмигранты.

«„Ковчег“ возглавляет сотрудник одной из структур Ходорковского юрист Анастасия Буракова (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Теперь очевидно, что Дунцова — креатура Ходорковского. И деньги на выборы оттуда, и там же готовятся ее заявления, которые мы потом видим в Telegram-каналах. Они весьма однозначные, антироссийского толка», — высказал мнение юрист Ремесло.

По инсайдерской информации юриста, Ходорковский еще до начала кампании в своем ближнем кругу выражал намерения каким-то образом повлиять на ход президентских выборов 2024 года.

«Эту попытку мы и наблюдаем в случае с Дунцовой. Шансов у нее нет никаких, нужное количество подписей она не соберет, но Ходорковский сможет получить под этот проект гранты на Западе. В Госдепе он может представить Дунцову как „вторую Тихановскую“. По сути, это его очередной бизнес-проект», — полагает Ремесло.

Откуда у Дунцовой средства на избирательную кампанию

Сама Дунцова опровергла появившуюся в печати информацию о финансовой опеке со стороны Ходорковского. По ее словам, все средства, собранные для проведения встречи инициативной группы в Москве, поступали только от россиян, никакого иностранного финансирования у нее нет.

Юрист Илья Серуканов не согласен с этим утверждением, на его взгляд, многие факторы указывают на то, что Дунцова в качестве кандидата в президенты РФ — это западный проект.

«Давайте посмотрим, кто пиарит сейчас Дунцову в своих информационных источниках. Это наши беглые экстремисты, аффилированные с различными фондами на Западе. Теперь задумаемся, откуда у Дунцовой средства на предвыборную кампанию в масштабах огромной России. На энтузиазме такие кампании не строятся. А у них есть деньги на массовку, аренду помещения? Сама личность Дунцовой идеально вписывается в представление Демократической партии США, какими должны быть лидеры в Восточной Европе», — высказал мнение юрист в разговоре с NEWS.ru.

Как предполагает Серуканов, Запад может использовать Дунцову и ее предвыборный штаб в качестве «агрегатора провокаций» во время избирательной кампании.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Кто ранее не из политиков баллотировался в президенты

В прошлых президентских кампаниях также не раз участвовали претенденты, которые подавали себя как кандидаты от рядовых избирателей, не связанные с профессиональным политическим слоем. Наибольшего успеха добился в 2018 году впервые баллотировавшийся директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин, ставленник КПРФ. Он занял второе место после Владимира Путина с результатом 11,77% голосов, за него проголосовали 8,66 млн избирателей. После выборов Грудинин стал фигурантом нескольких уголовных дел и фактически ушел из политики.

На тех же выборах журналистка Ксения Собчак заняла четвертое место, набрав 1,68% голосов, за нее проголосовали 1 млн 238 тысяч избирателей. Сейчас она продолжает вести шоу на YouTube и заявляет о себе как об оппозиционном политике.

Режиссер Станислав Говорухин пришел в политику из кинематографа. Поработав в Госдуме, он решил баллотироваться в президенты в 2000 году. Тогда он занял восьмое место, набрав 0,44% голосов. Позднее Говорухин отказался от оппозиционной риторики и стал доверенным лицом Путина во время следующих избирательных кампаний, занимал высокие посты в «Единой России» и в Общероссийском народном фронте.

Самым неизвестным кандидатом на президентских выборах можно считать лидера Демпартии Андрея Богданова, который баллотировался в 2008 году. Фигурант сразу нескольких скандалов, он признался, что возглавляет масонскую ложу.

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