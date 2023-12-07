Захарова высказалась о выступлении Тихановской в «гиблом месте» Захарова назвала речь Тихановской в Конгрессе США выступлением в «гиблом месте»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Речь экс-кандидата в президенты Белоруссии, оппозиционерки Светланы Тихановской в Конгрессе США предсказуемо была посвящена России, однако она позабыла, что выступление в этих стенах не сулит ничего хорошего, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она упомянула политиков, которые канули в Лету после того, как их выслушивали конгрессмены.

Говорила самозванка в основном о России — за это и платят. Возможно, она просто забыла или не знает, что американский конгресс — гиблое место для иностранных wannabe «лидеров». Так, «лидер Венесуэлы» Хуан Гуайдо неоднократно бывал там, а теперь о нем уже и не вспоминают. Выступал в конгрессе и «лидер Грузии» Саакашвили, который сейчас сидит в тбилисской тюрьме с «повреждением мозга», — отметила Захарова.

Тихановская выступала в рамках заседания «Стратегический диалог США — Белоруссия». На нем, как отметила представитель МИД РФ, не было ни одного официального представителя из Минска, а также никого от гражданского общества.

Захарова также предположила, что белорусскую оппозиционерку «хотя бы пожалеют и отправят на Карибы, пока туда еще не сослали, как вангуют некоторые западные СМИ и эксперты, Зеленского». Дипломат также сделала отсылку к острову Святой Елены, который стал последним местом обитания для Наполеона Бонапарта.

Ума не приложу, зачем Зеленскому нужны Карибы, когда он уже на Елене, — резюмировала Захарова.

Тихановская участвовала в выборах президента Белоруссии в августе 2020 года. Она набрала 10,12% голосов против 80,10% у Александра Лукашенко, не признала эти результаты и уехала в Литву. В марте 2023-го женщина была заочно приговорена судом Минска к 15 годам лишения свободы.