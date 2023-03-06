Экс-кандидата в президенты Белоруссии приговорили к тюремному сроку Суд в Минске приговорил Тихановскую к 15 годам колонии заочно

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Светлана Тихановская

Суд в Минске вынес приговор экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, сообщает БелТА. Лидеру оппозиции заочно назначено 15 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии. Гособвинение ранее запрашивало для опального политика 19 лет тюрьмы.

Минский городской суд признал Тихановскую виновной в заговоре с целью смены власти неконституционным путем, создании экстремистской группировки, публичных призывах к госперевороту, введению санкций против руководства республики и другим действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Также суд приговорил к 18 годам колонии белорусского оппозиционера Павла Латушко. Комитет госбезопасности Белоруссии весной 2022 года включил Латушко и Тихановскую в список лиц, причастных к террористической деятельности. В прошлом Латушко занимал должность посла Белоруссии во Франции. После начала преследования на родине дипломат переехал в Польшу.

В январе новое дело завели на Сергея Тихановского, обвиненного в неповиновении администрации тюрьмы. В 2020 году Тихановскому было отказано в регистрации для участия в президентских выборах в стране, он был арестован, после чего свою кандидатуру выставила его супруга Светлана.