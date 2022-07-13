Тихановская как британская королева: белорусская оппозиция ушла в раскол Форум в Берлине попытался объединить противников Лукашенко после «решительного размежевания»

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусская оппозиция провела в Берлине двухдневный форум, 11 и 12 июля. На нём собрались представители различных общественных организаций, прозвучали видеовыступления тех, кто не смог приехать. «Самая главная демократическая площадка Беларуси, приглашены все», — этот ролик встречал участников мероприятия. Но всё же экс-кандидат в президенты Белоруссии, которую за рубежом называют лидером оппозиции, Светлана Тихановская на форум не приехала и видеообращения не прислала. Участники форума большей частью высказывались о ней критически, что дало повод экспертам заявить об оппозиционном расколе. Насколько противники Лукашенко готовы к совместной борьбе с «режимом», есть ли у них объединительные идеи — в материале NEWS.ru.

Официальные белорусские СМИ оппозиционный форум проигнорировали, имея на то существенные основания — в середине июня нынешнего года КГБ Республики Беларусь (РБ) признал Форум демократических сил (ФДСБ) экстремистской инициативой. Однако заявление президента Лукашенко, сделанное в дни работы форума, о провале идей Запада «расшатать страну изнутри, посеять хаос и разрушить наше государство», можно принять за его реакцию на оппозиционное мероприятие. На церемонии чествования выпускников военных вузов во вторник Лукашенко не без гордости подчеркнул, что «мы смогли противостоять оголтелому давлению на нас со стороны тех, кто желал государственного переворота через мятеж», имея в виду протесты августа 2020 года после президентских выборов, с тех пор уехавших за рубеж оппозиционеров белорусский президент называет «беглыми».

Форум демократических сил РБ, как и предполагалось, осудил «режим Лукашенко», отменивший «свободные демократические выборы». В итоговой декларации подчёркивалась «необходимость отложить все разногласия в среде независимого, свободного, демократического сообщества Беларуси и переориентироваться на единую цель — <...> деоккупацию страны». Форум образовал рабочую группу из 17 человек, которой поручено в короткие сроки разработать положение о Национальном совете объединённых демократических сил.

Поскольку участники берлинского мероприятия если и вспоминали о Тихановской, то большей частью негативно, уже ясно, что экс-кандидату в президенты на выборах 2020 года членство в совете предлагать не собираются. Бывший исполняющий обязанности председателя Верховного Совета Белоруссии Семён Шарецкий, ныне проживающий в США, в своём видеообращении к участникам форума призвал оппозиционеров объединиться по ленинскому принципу — после «решительного размежевания». Недоверие он выразил Тихановской, которая, по его мнению, незаслуженно называет себя «лидером, избранным белорусским народом» и выстраивает уже свой культ личности за рубежом.

Светлана Георгиевна, <...> действующей оппозиции вы мешаете, усыпляя бдительность народа имитацией своей деятельности, тем самым вводя в заблуждение мировую общественность, — обратился к Тихановской бывший спикер белорусского парламента, предложив ей «сойти с дороги на обочину».

Фото: Mika Schmidt/Keystone Press Agency/Global Look Press Светлана Тихановская

Но другие участники форума отмечали, что у команды Тихановской «есть мандат», который необходимо использовать в борьбе с Лукашенко. В дни работы форума, например, делегация офиса Тихановской побывала в Нью-Йорке, где презентовала дипломатическому корпусу при ООН альтернативный отчёт по реализации Целей устойчивого развития РБ. Официальный сайт Тихановской анонсирует проведение в августе нынешнего года в Вильнюсе «Конгресса новой Беларуси», который «поможет осмыслить прошедшие два года белорусского сопротивления, а также скорректировать стратегию и структуру демократических сил».

Участник берлинского форума бизнесмен Вадим Прокопьев предложил возвести Тихановскую в статус «английской королевы», при которой будет находиться реальный исполнитель. В своём выступлении он отметил, что пока «Тихановская, например, пьёт чай с Байденом, пусть в соседней комнате её премьер-министр разговаривает с главой Пентагона».

Звучали и предложения обратного характера: оппозиции необходимо коллегиальное руководство, а не единоличный лидер. Лидерство рано или поздно как раз и приводит к тому, что сейчас происходит в белорусской власти, отмечали выступающие.

Критику Тихановской участниками форума белорусский политолог Валерий Карбалевич в беседе с NEWS.ru назвал проявлением конкурентной внутриоппозиционной борьбы.

Форум демократических сил в Берлине собрал только их часть, потому что другие важные центры белорусской демократии за границей не участвовали. Условно можно назвать это мероприятие форумом команды Валерия Цепкало (бывший первый заместитель министра иностранных дел РБ, ныне в изгнании. — NEWS.ru). Конечно, всё это скорее говорит о разделении белорусской оппозиции, чем о консолидации. Что касается критики Тихановской — всегда можно предъявить претензии политическому лидеру, который не приводит к победе. После протестов прошло два года, а никаких перспектив и успехов в борьбе не видно. Поэтому виноватым считают того, кто стоит во главе движения. Но критика эта носит субъективный и конкурентный характер. Лично я не вижу серьёзных оснований выдвигать подобные обвинения в адрес Тихановской, — заявил собеседник интернет-издания.

Фото: Kupec Petr/CTK/Global Look Press Светлана Тихановская

Офис Светланы Тихановской от дискуссии по поводу критики участниками форума в Берлине воздерживается. Стало известно, что накануне форума в Варшаве прошла встреча Тихановской с бывшим министром культуры РБ, главой оппозиционного «Народного антикризисного управления» Павлом Латушко. Два белорусских заграничных центра, как утверждают эксперты, объединились в подготовке августовского конгресса в Вильнюсе с целью создания общего движения.

Расколотая белорусская оппозиция за рубежом пытается бороться за власть в стране, не имея идеологических опор, отметил в беседе с NEWS.ru московский политолог, специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев.

Никогда белорусская оппозиция не была дружной. Если что её и объединяет, только антироссийские взгляды и национализм — в чистом виде повторяют украинский путь. Оппозиция, присоединившись к протестам 2020 года, которые она, кстати, не организовывала, попыталась придать им антироссийский характер, после чего люди ушли. Дело в том, что тогда на улицу в большинстве своём вышли не прозападные избиратели, а противники режима, которые прежде голосовали за Лукашенко, но в 2020 году они ему отказали в своих голосах. Ныне белорусское сопротивление в стране заморожено, ушло в подполье, но всё равно окончательно не угомонилось. Оппозиция же вся выехала, став эмиграцией. И никаких контактов между сопротивлением и оппозицией нет. Прошедший в Берлине форум показал, что, в свою очередь, и оппозиция-эмиграция раскололась на штаб Тихановской и ФДСБ. Андрей Суздальцев российский политолог

Фото: Zygimantas Gedvila/Global Look Press Марш протестующих против президента Белоруссии Александра Лукашенко

По словам политолога, оба крыла белорусской оппозиции в изгнании ищут свои пути, но не выработав идеологическую базу. Им не с чем возвращаться в Белоруссию. Они понимают, что процессы в их стране идут мимо них, потому устраивают форумы, конгрессы. Белоруссия сможет выжить только в связке с Россией. Отказаться от льготного российского газа страна не в состоянии, поскольку на нём построена вся её экономика. Евросоюз не будет брать на себя содержание такой большой страны, но оппозиция-эмиграция этого не понимает. Она связана с Западом и украинским режимом, и живёт в ожидании каких-то ситуаций, типа недавнего восстания на Шри-Ланке или протестов в Нукусе, которые ей могут помочь вернуться. Словом, оппозиционеры сами зашли в идеологическую западню, мечутся, но выхода и будущего у них нет, заключил Андрей Суздальцев.

Белорусское общество неоднородно, есть в нём люди и с проевропейскими взглядами, получающие информацию из Telegram-каналов и других независимых источников. Им в целом близки взгляды оппозиционеров в изгнании. Однако эти граждане Белоруссии опасаются в открытую поддерживать Тихановскую, Латушко, Цепкало, более того, они не видят сегодня любой другой политической силы, способной превозмочь «режим Лукашенко». Но в то же время эти люди понимают, что без борьбы политических идей, пусть даже в столь урезанной форме, как в Белоруссии, будущего у страны нет. Поэтому от внимания к оппозиции в изгнании и от солидарности с ней эта часть белорусского общества отказываться не намерена.