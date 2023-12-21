Конкурентка Путина опровергла информацию о поддержке Ходорковского Екатерина Дунцова: у меня нет иностранного финансирования

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TAСС

Екатерина Дунцова

Намеревающаяся избираться в президенты России Екатерина Дунцова опровергла появившуюся в СМИ информацию о финансовой поддержке олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает Bild. Журналистка и бывший муниципальный депутат пожаловалась на публикации о ней в государственных изданиях.

Сразу же началась реакция на федеральных каналах. Началась она с того, что меня записали в проекты Ходорковского, лично оплачиваемые и финансируемые. Это не так. Все средства, которые были собраны для проведения собрания инициативной группы, поступали только от людей. <...> Никаких связей с иностранными финансированиями я не имею, — заявила Дунцова.

Говоря о предвыборной кампании, потенциальный кандидат в президенты подчеркнула, что не ведет ее против действующего главы государства Владимира Путина. Более того, самой кампании еще нет, сейчас нужно пересобрать инициативную группу. Тему конфликта на Украине Дунцова комментировать не стала, чтобы «сохранить себя до момента регистрации».

У себя в Telegram-канале экс-мундеп также заявила, что сотрудники Минюста пришли с внеплановой проверкой к нотариусу, заверившему протокол регистрации ее инициативной группы. Дунцова назвала это механизмом административного давления.

Накануне она подала в Центральную избирательную комиссию РФ документы для участия в выборах президента в 2024 году. ЦИК рассмотрит заявку в установленные сроки.