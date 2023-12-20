Поддерживаемая Ходорковским Дунцова подала документы на участие в выборах Журналистка Дунцова подала документы на участие в выборах президента

Фото: AP/TASS

Екатерина Дунцова

Журналистка Екатерина Дунцова, поддерживаемая бывшим олигархом Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), подала в Центральную избирательную комиссию РФ документы для участия в выборах президента в 2024 году, передает РИА Новости. ЦИК рассмотрит заявку в установленные сроки.

Все представленные кандидатом документы мы приняли, подтверждение о приеме документов подписано. Теперь в установленные законом сроки ЦИК будет эти документы изучать, — заявил член ЦИК Евгений Шевченко.

Экс-депутат Ржевской городской думы Дунцова выразила намерение принять участие в выборах президента в 2024 году. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на политологов и экспертов, Дунцова связана с проектами, аффилированными с беглым олигархом Ходорковским.

Минюст России внес Ходорковского в перечень иностранных агентов в мае прошлого года. Как пояснили в ведомстве, бизнесмен получал финансирование с территории Украины. Глава Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что иноагенты, которые не меняют позицию и продолжают критиковать власти РФ и спецоперацию, представляют угрозу для России. По его словам, таким гражданам необходимо запретить въезд в страну.