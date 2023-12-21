Главу ФБК Марию Певчих объявили в розыск МВД объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих по уголовной статье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (организация ФБК признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщается в базе данных ведомства. Женщину разыскивают по уголовной статье, по какой именно, не уточняется.

Певчих Мария Константиновна разыскивается по статье УК, — указано на сайте.

Ранее МВД России объявило в розыск начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, обвиняемого в терроризме. Статья, по которой ведется розыск, не называется, однако известно, что в октябре 2022 ФСБ России объявила Кирилла Буданова организатором взрыва на Крымском мосту. В мае 2023 года он подтвердил причастность украинской разведки к подрывам медийных лиц в России.

До этого в базу розыска попала российско-американская журналистка Маша Гессен. 56-летнюю уроженку Москвы также разыскивают по статье УК.

В конце ноября обозреватель The New Yorker стала фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации о деятельности ВС РФ. В беседе с журналистом Юрием Дудем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Гессен рассуждала о событиях в украинском городе Буча в 2022 году.