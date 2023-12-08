МВД России объявило в розыск журналистку Машу Гессен

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Маша Гессен

Российско-американская журналистка Маша Гессен объявлена в розыск, следует из базы данных МВД России. 56-летняя уроженка Москвы «разыскивается по статье УК».

В конце ноября обозреватель The New Yorker стала фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации о деятельности ВС РФ. В беседе с журналистом Юрием Дудем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Гессен рассуждала о событиях в украинском городе Буча в 2022 году.

В России Маша Гессен в разное время была главным редактором таких журналов, как Gala, «Сноб» и «Вокруг света». Из последнего, по ее словам, она ушла после отказа освещать полет президента Владимира Путина со стерхами во время специальной экспедиции в 2012 году.

Ранее с требованием проверить Гессен на предмет нарушения уголовной статьи в профильные органы обращался руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он же просил наказать Дудя по статье о дискредитации армии России.

МВД РФ в ноябре объявило в розыск гражданку Украины Сусану Джамаладинову, известную как певицу Джамалу, по уголовной статье. Весной прошлого года ее внесли в список украинских артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.