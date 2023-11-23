На российско-американскую журналистку Гессен завели дело за слова о Буче Против журналистки Маши Гессен завели дело о распространении фейков про ВС РФ

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Маша Гессен

Российско-американская журналистка Маша Гессен стала фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации о деятельности ВС РФ, сообщил телеканал «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Предметом для разбирательства стало интервью Гессен журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В упомянутом интервью обозревательница The New Yorker в том числе рассуждала о событиях в украинском городе Буче в 2022 году. Видео с разговором Дудя и Гессен вышло на YouTube год назад.

Ранее с требованием проверить Гессен на предмет нарушения уголовной статьи в профильные органы обращался руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он же просил наказать Дудя по статье о дискредитации армии России.

В России Маша Гессен в разное время была главным редактором таких журналов, как Gala, «Сноб» и «Вокруг света». Из последнего, по ее словам, она ушла после отказа освещать полет президента Владимира Путина со стерхами во время специальной экспедиции в 2012 году.

Ранее движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и СКР с требованием проверить певицу Сашу Project на предмет дискредитации российской армии. Она публично негативно высказывалась о решении российских властей начать СВО.