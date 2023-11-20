МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу Джамалу

Фото: Albin Olsson/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

Джамала

Гражданка Украины Сусана Джамаладинова, известная как певица Джамала, объявлена МВД России в розыск по уголовной статье, следует из данных базы розыска ведомства. Что вменяется в вину артистке, пока не уточняется.

Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ, — отметили в МВД.

Джамала в 2016 году стала финалисткой международного песенного конкурса «Евровидение». Артистка крымско-татарского происхождения пропагандирует идеи ЛГБТ и однополые браки. Весной прошлого года ее внесли в список украинских артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Ранее против другой украинской певицы — Светланы Лободы в России подали иск в суд. Композитор Олег Влади считает, что артистка нарушила его авторские права по поводу одного из хитов. Первое слушание по делу в Истринском суде Московской области назначено на 7 декабря. Изначально Влади не возражал против того, что Лобода исполняет написанный им хит. Однако когда артистка публично осудила спецоперацию и уехала из России, композитор запретил ей использовать песню. При этом сначала Влади выставил Лободе требование в досудебном порядке, но был проигнорирован. В материалах дела также прописана информация, что у Влади претензии не только к артистке, но и к ее компании ООО «Лобода мьюзик».