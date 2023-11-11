«Доносчика» на звезд Бородина из ФБПК лишили статуса адвоката: что известно «МК»: писавшего доносы на звезд главу ФБПК Бородина лишили статуса адвоката

Фото: t.me/vnborodinpolitik

Виталий Бородин

Руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, известного «доносами» на знаменитостей, лишили статуса адвоката. Почему в отношении него приняли такие меры и на кого он жаловался?

Почему Бородина лишили статуса адвоката

Такое решение принял в пятницу, 10 ноября, Совет адвокатской палаты республики Северная Осетия — Алания. Бородина обвинили в нарушении адвокатской этики.

Речь идет, в частности, о совмещении правозащитной и адвокатской деятельности — это запрещено в рамках российского законодательства.

Что об этом сказал Бородин

Информация о лишении Бородина адвокатского статуса распространилась из публикации MK.RU, автором материала является Ева Меркачева, член Совета по правам человека.

Комментируя эту ситуацию в беседе с «Газетой.Ru», Бородин отметил, что не знает о лишении его адвокатского статуса.

«Ну пока я еще не знаю. Откуда вы взяли информацию? Ну вот они опять написали. Я сейчас с Меркачевой общался, она сама не знает, лишили меня или нет. Еще никто не знает об этом. Не подразумевает лишения статуса мое нарушение, поэтому впервые слышу», — заявил он.

Чем прославился Бородин

Как сообщал NEWS.ru, глава ФПБК стал известен своими запросами в профильные ведомства с призывом проверять заявления медийных персон на дискредитацию Вооруженных сил России.

В конце октября Бородин призвал Генпрокуратуру РФ проверить журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на дискредитацию российской армии. Поводом стало интервью с певицей Викой Цыгановой и ее супругом.

«Общественника возмутило, что Дудь, который и ранее не скрывал своей антироссийской позиции, в своем новом интервью совсем распоясался: грубо осуждал спецоперацию, в циничной форме говорил об участниках СВО, дискредитировал ВС РФ — и все это на фоне похвалы США», — писал SHOT.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Юрий Дудь

Ранее Бородин сообщил о возбуждении дела об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ против детского психолога Людмилы Петрановской. По мнению общественника, она поддерживает Украину с 2014 года и осуждает СВО.

«Мне пришел ответ из МВД России, что по моему обращению в отношении психолога Людмилы Петрановской возбуждено дело об административном правонарушении по статье о дискредитации ВС РФ. В дальнейшем если Людмила Петрановская будет продолжать свою подрывную деятельность в отношении нашей страны и политики государства, то будет стоять вопрос о возбуждении уголовного дела против нее», — писал Бородин в своем Telegram-канале.

В апреле текущего года глава ФПБК призвал генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет спонсирования Вооруженных сил Украины. Как утверждал Бородин, артистка поддерживает тех, кто оказывает финансовую помощь украинской армии.

«Ранее Федеральным проектом были установлены иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами», — отмечал Бородин в обращении.

Общественник также просил правоохранителей проверить высказывания активистки Маши Гессен, рэпера Лигалайза, народной артистки РФ Лии Ахеджаковой и других.

В сентябре суд постановил, что Бородин должен выплатить актеру Даниле Козловскому один рубль по иску о защите чести и достоинства. Артист оспорил заявление общественника, который призывал проверить его на дискредитацию армии России.

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