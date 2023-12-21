Ведущий YouTube-канала «Популярная политика» объявлен в розыск МВД объявило в розыск ведущего YouTube-канала «Популярная политика» Низовцева

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Дмитрий Низовцев (слева)

МВД объявило в розыск ведущего YouTube-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В графе «основания для розыска» в ведомственной базе указано, что мужчина разыскивается по уголовной статье, по какой конкретно — не уточняется.

Дмитрий Низовцев. Дата рождения: 19.04.1987. Пол: мужской. Основания для розыска: разыскивается по статье УК, — следует из базы МВД.

Вместе с Низовцевым МВД объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (организация ФБК признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Женщину разыскивают по уголовной статье, однако по какой именно, также не уточняется.

В ноябре министерство объявило в розыск политика и блогера Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По какой статье разыскивается активист Либертарианской партии, также не уточнялось. Известно, что в отношении него ранее возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

В конце ноября обозреватель The New Yorker стала фигурантом уголовного дела о распространении недостоверной информации о деятельности ВС РФ. В беседе с журналистом Юрием Дудем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Гессен рассуждала о событиях в украинском городе Буче в 2022 году.