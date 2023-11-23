МВД объявило в розыск либертарианца Михаила Светова

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Михаил Светов

МВД России объявило в розыск политика и блогера Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из базы розыска ведомства. По какой статье разыскивается активист Либертарианской партии, не уточняется. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Светов Михаил Владимирович разыскивается по статье УК, — говорится в карточке с именем оппозиционера.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Светова в августе. Поводом для разбирательства стало то, что политик публично исполнил композицию о Степане Бандере. Ролик с исполнением песни Светов выложил в чат, откуда видео распространили в Сети.

В том же месяце Савеловский районный суд Москвы вынес постановление о штрафе в размере 40 тысяч рублей в отношении Светова. Либертарианца признали виновным в нарушении правил публичной деятельности лица, признанного иноагентом.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ проверит участницу панк-коллектива Pussy Riot Надежду Толоконникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. С соответствующей просьбой в ведомство обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин после пранка Вована и Лексуса, в ходе которого девушка сообщила о сборе средств для украинских военных.