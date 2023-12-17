«Единая Россия» еще едина: чем запомнился первый съезд партии за два года Корреспондент NEWS.ru — о ключевых событиях XXI съезда «Единой России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве прошел XXI съезд партии «Единая Россия», центральными темами которого стали ротация руководящих органов, приоритеты на будущий год и поддержка кандидатуры Владимира Путина на выборах президента. Корреспондент NEWS.ru отправился на мероприятие, чтобы лично пообщаться с его участниками и узнать, о чем говорят партийцы перед самым ожидаемым событием 2024 года.

Съезд с сюрпризами

Для единороссов это первое крупное партийное событие за последние два года. В 2022-м от проведения съезда отказались. Теперь же площадка выставки-форума «Россия» на ВДНХ собрала под своей крышей более тысячи человек со всей страны — первых лиц партии и делегатов из регионов, которых определили на панельных дискуссиях, предварявших большое событие.

Программа съезда была объявлена заранее, поэтому большой интриги не ждали. Тем не менее мероприятие выдалось насыщенным на яркие моменты — возможно, из-за формата съезда, который в этом году было решено провести за один день. Его организаторы руководствовались соображениями экономии — на фоне СВО аппарат решил не тратиться на размещение делегатов в столичных отелях.

На площадке с самого утра было оживленно. Задолго до начала съезда на ВДНХ стали стягиваться представители СМИ — специально для них ходили шаттлы до 75-го павильона, где предстояло собраться участникам мероприятия. На КПП весь транспорт тщательно досматривали — работала даже служебная собака.

Постепенно павильон стал заполняться людьми. Члены «Единой России» обсуждали предстоящее мероприятие, беседовали с прессой и гуляли по залам выставки, где в эти выходные проходили дни ЛНР и Чеченской Республики. Партийцы встречали друг друга приветствиями, объятиями и делали совместные фото.

В кулуарах съезда Герой России и командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов назвал РФ духовным и божественным центром, с которого начнется возрождение мира.

Все, кто до сих пор сидел и сомневался на стороне, начинают хотеть к нам в семью. Я считаю, это очень важно, поэтому мы будем жить мирно, счастливо и делать так, чтобы другие народы становились мирными и счастливыми. «Единая Россия» — это партия Путина, а партия Путина — партия победителей, — сказал он в ходе беседы с корреспондентом NEWS.ru.

Слова Алаудинова подтвердила иностранная гостья — блогер из Африки Камара Линз. Девушка считает себя частью русского мира — здесь она занимается туризмом и знакомит россиян с африканской культурой.

Для меня важно, что я нахожусь на этом съезде. Я не член партии, но поддерживаю «Единую Россию», потому что это партия президента. Путин — это сердце всего мира, вот что он значит для меня. Он популярен во всем мире, в Африке все любят Путина, — заявила она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Апти Алаудинов

Дебют регионов

Пока основная масса участников ждала официального начала съезда, в закрытом режиме прошло совместное заседание высшего и генерального советов ЕР. Со сцены первые лица партии — Дмитрий Медведев, Борис Грызлов и Андрей Турчак — обсуждали с собравшимися в зале однопартийцами повестку дня и дали старт отправке большого гуманитарного конвоя из всех регионов России в субъекты, которые совсем недавно вошли в ее состав.

Нынешний съезд стал первым для делегаций из новых регионов. У стенда Ростовской области губернатор региона Василий Голубев что-то оживленно обсуждал с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Вскоре участники начали заполнять главный зал. Журналистов попросили покинуть выставку и подняться в пресс-центр, где на специально установленных экранах организовали трансляцию пленарного заседания. Ожидание затянулось более чем на час — все это время сотрудники СМИ гадали, появится ли на съезде президент.

Главный вопрос

Наконец перед участниками съезда с краткой речью выступил Медведев, зазвучал гимн, который партийцы прослушали стоя. Обсуждение началось.

Как и ожидалось, главной темой дня стало выдвижение Путина на президентских выборах. О том, что единороссы единогласно поддержат его кандидатуру, еще накануне съезда заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Собравшиеся на площадке ВДНХ делегаты лишь подтвердили курс, избранный заранее.

Несколько выступлений от членов партии — и на сцене вновь появился ее председатель Медведев. Он объявил, что ЕР сделает все возможное ради победы Путина на выборах в марте 2024 года. Речь зампреда Совбеза РФ оказалась богатой на цитаты. С трибуны он напомнил знаменитое высказывание Виссариона Белинского о том, что патриотизм, чей бы он ни был, доказывается не словом а делом.

В контексте СВО Медведев вспомнил выражение маршала Советского Союза Константина Рокоссовского: «Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом тоже была всенародной».

Такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе, — подчеркнул он под аплодисменты аудитории.

Отчетное выступление Медведева продолжалось без малого 20 минут и стало подведением итогов деятельности ЕР за прошедшие два года.

У «Единой России» более 2,5 млн членов и свыше 30 млн сторонников, общественников, активистов, волонтеров. Партия с каждым годом становится многочисленнее. Хотел бы сказать слова благодарности 160 тысячам тех, кто недавно влился в наши ряды. Эти люди получили партийные билеты на новых территориях в составе России и работают в условиях, приближенных к фронтовым, — подчеркнул он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Медведев

Финальный аккорд речи — открытое голосование о поддержке участия Путина в выборах. Вопрос «Кто за?» — вверх взмывают сотни рук. Ключевое решение, ради которого все и собрались, было принято единогласно.

Уже через минуту на сцене появился и сам президент. Он начал свою речь с благодарности членам «Единой России» и напомнил об ответственности перед населением, которая лежит на каждом из них. Затем Путин перешел к вопросам развития и будущего РФ. Под овации зала глава государства высказался о давлении Запада и сделал, пожалуй, самое запоминающееся заявление дня, заставившее многих в зале улыбнуться.

Все решения мы будем принимать только сами. Без чужих подсказок из-за рубежа. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Россия или будет суверенной державой, или ее вообще не будет. Этот постулат должен быть в голове и сердце, — заявил президент.

Можно сказать, что этим выступлением Путин наметил главные тезисы своей будущей кампании — необходимость отстаивать независимость страны и поддерживать участников СВО, защищать семейные ценности, а также налаживать диалог с обществом. Агитируя единороссов не бояться задач, количество которых только увеличивается, президент не упустил возможности пошутить.

Надо себя настраивать на то, что задачи нарастают как снежный ком. Мы же Россия, мы зимняя страна. Мы любим снег, смотрите как много снега навалило, — сказал Путин.

Остальные вопросы повестки дня были, скорее, техническими. Перед однопартийцами выступили Турчак и Грызлов, огласившие изменения в уставе и списки тех членов ЕР, которые подверглись ротации в ее высшем и генеральном советах. Результатом кадровых перетасовок стало, например, назначение в высший совет председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и главы ЛНР Леонида Пасечника.

Впереди участников съезда ждало тайное голосование, определившее и новых членов генсовета — в длинном списке оказались в том числе лидер ДНР Денис Пушилин, председатель Народного совета республики Артем Жога и курский губернатор Роман Старовойт. Оглашение результатов прошло после небольшого перерыва и подвело черту под крупнейшим мероприятием единороссов за последние два года. Съезд состоялся.

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