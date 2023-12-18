Владимирский облсуд выяснит, где находится Навальный Владимирский облсуд направит запрос для установления местонахождения Навального

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Владимирский областной суд направит в структуры ФСИН запросы для установления местонахождения Алексея Навального, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции. Отмечается, что суду пришлось отложить рассмотрение апелляционных жалоб по делу оппозиционера к исправительной колонии № 6.

Судебные заседания отложились. Два дела <…> на 11 января, одно дело <…> на 16 января. Причина — невозможность обеспечить его [Навального] участие посредством видеоконференцсвязи. Будет направлен запрос для установления его местонахождения, — рассказали в инстанции.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила. что российские суды приостановили рассмотрение исков осужденного оппозиционера к колонии до установления его местонахождения. По ее словам, 18 декабря у Навального должно было состояться сразу семь судебных заседаний, два из которых уже прошли без его участия.

Ярмыш добавила, что за последние дни юристы Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) сделали запросы в более чем 200 СИЗО, однако ответы оттуда еще не поступили. Она подчеркнула, что соратники Навального не знают о его местонахождении около двух недель. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет возможности следить за судьбой заключенных.

В начале декабря Навальный в своем Telegram-канале сообщил, что против него возбудили новое уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Сам политик назвал эти новости «грустными, смешными и абсурдными».