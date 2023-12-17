На собрание к сопернице Путина наведалась полиция Полиция посетила собрание по выдвижению Дунцовой в президенты РФ в Москве

Фото: t.me/Duntsova/4

Полиция посетила мероприятие по выдвижению бывшего депутата Ржевской городской думы Екатерины Дунцовой в кандидаты на выборы президента РФ в Москве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Силовики заявили, что им поступил вызов, который не связан с мероприятием. В итоге собравшиеся все же проголосовали за ее выдвижение.

Мероприятие собрало больше 700 человек при необходимом минимуме в 500 сторонников. Инициативная группа провела собрание и выдвинула Дунцову в кандидаты на выборы президента РФ, несмотря на некоторые сложности. Так, сперва на месте проведения собрания отключилось электричество, а после его посетили силовики. Посетители рассказали, что обстановка была спокойная.

Накануне группа избирателей собралась в московском концертном зале «Зарядье» и единогласно поддержала самовыдвижение Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах. Таким образом, предвыборная кампания российского лидера официально стартовала. После голосования певец SHAMAN исполнил гимн Российской Федерации.

Свою поддержку Путину выразили, в частности, зампред Совета Федерации Константин Косачев, киноактриса и звезда фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, режиссер Никита Михалков и многие другие.