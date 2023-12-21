Юрист проследил связь Екатерины Дунцовой с иноагентами из-за границы Юрист Ремесло: Дунцову поддерживают структуры Ходорковского

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

Екатерина Дунцова

Стала очевидна связь Екатерины Дунцовой, подавшей документы в Центризбирком для участия в выборах президента, с эмигрантом, миллиардером Михаилом Ходорковским (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом рассказал NEWS.ru юрист Илья Ремесло, добавив, что Дунцову поддерживает организация, связанная с «Антивоенным комитетом России», который учредили Ходорковский и другие оппозиционеры-эмигранты.

Дунцову пообещал продвигать «Наш штаб» — пока малоизвестный проект, который не так давно основала более известная организация «Ковчег» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), созданная при поддержке «Антивоенного комитета России», — говорит юрист, общественный деятель Илья Ремесло.

Соучредителем комитета является Ходорковский и другие оппозиционеры-эмигранты, напоминает эксперт.

«Ковчег» возглавляет сотрудник одной из структур Ходорковского юрист Анастасия Буракова (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Теперь очевидно, что Дунцова — креатура Ходорковского. И деньги на выборы — оттуда, и там же готовятся ее заявления, которые мы потом видим в Telegram-каналах. Они весьма однозначные, антироссийского толка, — утверждает юрист.

Как говорит Ремесло, он располагает инсайдерской информацией о том, что Ходорковский еще до начала предвыборной кампании в своем ближнем кругу выражал намерения каким-то образом повлиять на ход президентских выборов 2024 года.

Эту попытку мы и наблюдаем в случае с Дунцовой. Шансов у нее нет никаких, нужное количество подписей она не соберет, но Ходорковский сможет получить под этот проект гранты на Западе. В Госдепе он может представить Дунцову как «вторую Тихановскую». По сути, это его очередной бизнес-проект, — полагает Ремесло.

Напомним, Екатерина Дунцова 20 декабря подала в ЦИК РФ документы для участия в выборах президента. ЦИК рассмотрит заявку в установленные сроки. Екатерине Дунцовой 40 лет, она мать троих детей. По профессии — тележурналист, была главным редактором местного частного телеканала. Координатор ржевского поисково-спасательного отряда «Сова». В 2019–2022 годах была депутатом городской думы Ржева Тверской области, в ГД поддерживала мэра, представителя «Единой России» Романа Крылова.

21 декабря Дунцова выступила с большим интервью в программе «Честное слово» на YouTube-канале «Популярная политика». Канал, как считается, связан с Фондом борьбы с коррупцией, ФБК (организация ФБК признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), представители фонда выступают на канале в качестве ведущих. Во время интервью ведущие фактически поддерживали многие высказывания Дунцовой.