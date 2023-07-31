Коц предсказал судьбу «азовцев» в новом плену: что пишут военкоры 31 июля Калина, Волына и Редис могут вернуться в ряды ВСУ

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский с командирами «Азова»

Российские военные корреспонденты и блогеры рассказали об обстановке в Запорожской области. Коц предположил, что будет с командирами «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), если они снова попадут в плен. Сладков назвал удары ВСУ по Донецку массовым убийством, а Ходаковский оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского на переизбрание. Что пишут военкоры 31 июля — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Украина 9 лет стреляет по Донецку»

Военный корреспондент Александр Сладков, комментируя удар HIMARS по центру Донецка, обратил внимание, что ВСУ обстреливают город уже 9 лет.

«Кошмары в украинских городах начались даже не со стартом СВО. Лично я слышал год назад, как Владимир Путин сказал: „Я еще не готов видеть Крещатик в развалинах“. А ведь тогда ракета „Точка-У“ уже взорвалась на Университетской, убив 22 пенсионера в очереди за пенсией. Раньше мы снимали результаты украинских обстрелов — год, два, три, четыре, восемь лет назад. Так долго били по Донецку, Горловке, Ясиноватой. Мирных людей уничтожали. И вот эти украинские обстрелы — это не ответные удары, это продолжение массовых убийств Украиной народа Донбасса», — отмечает военкор.

Жертвами утреннего обстрела Донецка и Горловки стали четыре человека, еще 11 получили ранения. По данным СЦКК ДНР, по населенным пунктам ударили РСЗО HIMARS и артиллерией.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Автобус, сгоревший в результате обстрела со стороны ВСУ, в центре Донецка

Андрей Руденко: «Шесть из восьми ракет над Донецком сбила ПВО»

Военный репортер Андрей Руденко подчеркивает, что жертв в результате удара ВСУ по центру Донецка могло быть больше, если бы ПВО не перехватила большинство ракет.

«Враг нанес удар из высокоточного оружия РСЗО HIMARS в начале рабочего дня. На дорогах было многолюдно, многие мирные жители спешили на свои рабочие места. По центру города было выпущено минимум восемь ракет — шесть перехватили системы ПВО, две разорвались в центре Донецка. На данную минуту известно о четырех погибших и одиннадцати раненых мирных жителях», — рассказал военкор.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий взрывов.

Александр Ходаковский: «Зеленский утомил западных партнеров»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский допустил кадровые перестановки в высшем руководстве Украины, включая замену Владимира Зеленского.

«Есть высокая вероятность, что Зеленский уже утомил своих западных партнеров. Никаких оснований утверждать, что завтра его снесут, у меня нет. Но в целом картина выглядит так, что Зеленский уже не воспринимается безальтернативным фаворитом. Наметились в Украине и странные альянсы, которых ранее и предположить было невозможно: например, Коломойский начал кооперироваться с некоторыми своими традиционными противниками в отдельных чувствительных сферах», — подчеркнул Ходаковский.

Командир батальона «Восток» полагает, что кадровые перестановки Киеве возможны только при затишье на полях сражений, и делает вывод, что к президентским выборам на Украине возможно перемирие.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленскому такой расклад крайне невыгоден, он не прочь бы поиграть в отмену выборов, но судя по тому, что его офис начал активную подготовку к политической борьбе, выборам быть. Отсюда напрашивается вывод: ситуацию постепенно подводят к перемирию. Поэтому Зеленскому сейчас крайне важно войти в предвыборную борьбу на военном позитиве, иначе военный кейс повернут против него. По слухам, Залужный отказался войти в партию власти Зеленского», — поделился командир.

Юрий Котенок: «Атаковавшие „Москва-Сити“ БПЛА могли быть самодельными»

Военный аналитик и военкор Юрий Котенок со ссылкой на источники отмечает, что БПЛА, атаковавшие деловой квартал «Москва-Сити» рано утром 30 июля, были изготовлены кустарным способом.

«Сразу два источника сообщают, что беспилотники, ударившие вчера по „Москва-Сити“, не относились к разряду серийных аппаратов, а были изготовлены кустарным способом с большим применением пластика, неся в себе начинку в виде поражающих элементов. Официальной информации по типу БПЛА, при помощи которых противник атаковал столичный регион, пока нет», — подчеркнул Котенок.

По данным Минобороны, утром 30 июля была пресечена попытка атаки тремя БПЛА на Москву. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Дроны, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса зданий «Москва-Сити», отметили в ведомстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фасад здания делового центра «Москва-Сити», поврежденный в результате атаки украинских беспилотников

Александр Коц: «Азовцам» оказали медвежью услугу«

Военный корреспондент Александр Коц считает, что объявление о возвращении на фронт командиров полка «Азова», освобожденных в рамках обмена пленными, доставит им одни неприятности.

«Не было никаких сомнений в том, что из „ветеранов мариупольского экстракшена“ киевская медийка начнет лепить героев. Про них снимают сюжеты, берут интервью, гадают, когда они вернутся на фронт. Тем самым им оказывают медвежью услугу. Вряд ли Калина, Волына и Редис в случае повторного попадания в плен смогут рассчитывать на снисхождение», — подчеркнул журналист.

Ранее командующий украинской Нацгвардией Александр Пивненко заявил, что командиры полка «Азов», вернувшиеся из Турции, могут вновь отправиться на фронт в течение месяца. По его словам, каких-либо препятствий для их участия в боевых действиях нет.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Командиры «Азова»

«Архангел Спецназа» рассказал об обстановке в Запорожской области

Авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» сообщают, что ВСУ продолжают безуспешно наступать в районе населенных пунктов Работино и Пятихатки.

«В Работино ночью было уничтожено четыре БМП на минах, противник активных действий не ведет. Командование ВСУ подгоняет их наступать без техники, наемники ездят на пикапах и М113, но как только получают с ПТУР, рассеиваются. За сутки был уничтожен еще один Bradley.

В Пятихатках обстановка спокойная, любое движение противника заканчивается его уничтожением. Враг активно кидает кассетными боеприпасами, идут арт дуэли», — отмечают авторы со ссылкой на военнослужащих ВС РФ.

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