В центр Донецка ударили из HIMARS, есть жертвы: как ВСУ атакуют РФ 31 июля В Брянской, Белгородской областях гремели взрывы, под Таганрогом упал беспилотник

Фото: shutterstock.com

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинский дрон сбросил боеприпас на здание УВД в Брянской области. Село Новопетровка попало под обстрел в Белгородской области. Центр Донецка утром был обстрелян HIMARS — по предварительным данным, есть погибшие и раненые. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на здание УВД Трубчевского района. По его словам, в результате атаки пострадавших нет, само строение получило незначительные повреждения кровли и окон. На месте работают оперативные службы.

Также губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли село Ломаковка Брянской области. По информации Богомаза, в результате атаки были повреждены четыре дома и два автомобиля, также в населенном пункте частично пропал свет. Аварийные службы занимаются устранением последствий нападения.

Фото: t.me/vvgladkov

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что ВСУ обстреляли село Новопетровка в Валуйском городском округе. Он подчеркнул, что в результате атаки, предварительно, никто не пострадал, повреждения получили гараж и один из частных домов. По словам губернатора, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники аварийных служб.

Гладков заявил, что за минувшие сутки в Белгородском районе ВСУ выпустили 12 артиллерийских снарядов по селу Щетиновка. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено девять гранат. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе под минометный обстрел попали окраины сел Богун-Городок и Лозовая Рудка — зафиксировано девять и семь прилетов соответственно. Обошлось без последствий.

Губернатор рассказал, что в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено семь минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе обстреляли окраину села Дроновка — установлено восемь прилетов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В Краснояружском районе по окраине села Вязового выпущено два артиллерийских снаряда, по селу Староселье и окраине села Теребрено — девять артиллерийских снарядов, по территории между селом Колотиловка и поселком Прилесье — пять артиллерийских снарядов, добавил Гладков. Пострадавших и разрушений нет. Из артиллерии обстрелян посёлок Прилесье — зафиксировано шесть прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Была повреждена линия электропередачи, на данный момент подача электроэнергии восстановлена.

«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 18 минометных снарядов, по поселку Красное — 8 артиллерийских снарядов, по посёлку Ленинский — 8 минометных снарядов, по МАПП «Шебекино» — два минометных и три артиллерийских снаряда. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov

Сколько погибших при обстреле Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале заявил, что центр города попал под обстрел ВСУ. Он сообщил, что в результате прилетов по Ворошиловскому району загорелся маршрутный автобус и два легковых автомобиля. По информации мэра, один человек погиб и трое получили ранения. Кулемзин уточнил, что удары были нанесены из РСЗО HIMARS. Прилеты зафиксированы возле Дворца бракосочетания.

Врио главы ДНР Денис Пушилин предварительно сообщает о двух погибших и шести раненых в результате обстрела Ворошиловского и Куйбышевского районов Донецка.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), начиная с 06:15 ВСУ выпустили по районам Донецка более 20 различных снарядов. Зафиксировано попадание около Дворца бракосочетания, в шаговой доступности от которого находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки. По информации СЦКК, жертвами обстрелов Донецка стали три человека, 11 пострадали. Еще один мужчина погиб при обстреле Горловки.

Кого ФСБ заподозрила в госизмене

Сотрудники ФСБ России задержали троих жителей Воронежской области по подозрению в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержанные подозреваются в передаче информации о военных объектах украинской организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное лишение свободы.

«Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации „Правый сектор“, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении ФСБ.

Фото: shutterstock.com

Что известно о падении беспилотника под Таганрогом

Вечером 30 июля Telegram-канал «112» сообщил о падении беспилотника на хуторе Дарагановка под Таганрогом. Из-за крушения дрона произошел пожар: загорелись дом и автомобиль. По данным «112», пострадал один человек.

Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале подтвердил эту информацию. По его словам, в результате инцидента повреждена крыша частного дома и автомобиль.

«Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано. Принадлежность БПЛА устанавливается», — написал Голубев.

Глава районной администрации Василий Даниленко в своем Telegram-канале заявил, что в результате падения беспилотника раненых и погибших нет.

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