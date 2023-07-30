Минобороны сообщило о попытке атаки трех БПЛА на Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина попыталась совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами на объекты в Москве, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что один дрон был сбит средствами ПВО, еще два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что беспилотные аппараты, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-сити».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале, что в ночь на 30 июля украинские беспилотники совершили атаку на столицу. В результате два офисных здания в «Москва-сити» получили незначительные повреждения. Пострадавших нет. В настоящее время производится эвакуация зданий комплекса «Москва-сити» с целью их исследования профильными специалистами.

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников в Московской области. По его данным, дроны были сбиты около Одинцово и Красногорска.