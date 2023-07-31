За деньги или за идею? Почему россияне помогают «Правому сектору» Члены радикальных формирований Украины продолжают привлекать молодежь из России для совершения поджогов, терактов и других преступлений

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Трое жителей Воронежской области были задержаны по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, они передавали членам украинской организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) сведения о российских военных объектах. Как действуют радикальные формирования и каким образом туда привлекают российскую молодежь — в материале NEWS.ru.

Какие диверсии устраивали сторонники «‎Правого сектора» в России

Организация «Правый сектор» была создана в Киеве в 2013 году Дмитрием Ярошем. Члены группировки участвовали в акциях протеста на Майдане. Одним из вербовщиков в «Правый сектор» был Игорь Пирожок. В начале 2020 года его признали виновным в экстремистской деятельности и оправдании терроризма — по статье 282 УК РФ — и отправили в колонию на четыре года.

Известно о нескольких попытках подготовки терактов на территории России сторонниками «Правого сектора». Например, сотрудники ФСБ задержали Виктора Бачина, который готовился устроить взрыв на одном из российских объектов инфрастуктуры. 27 июля 2023 года мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу.

В июне 2023 года сторонники «Правого сектора» Александр Свергун, Яна Данилова и Ирина Пузанова получили от шести до 14 лет тюрьмы: они пытались взорвать автостанцию «Сокол» в Липецке. В Минеральных Водах сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию «Правого сектора» готовился поджечь здания военного комиссариата и администрации города.

12 апреля 2022-го сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье сторонника «Правого сектора», который прошел курсы диверсионной подготовки НАТО, участвовал в боевых действиях на территории Донбассе. У мужчины изъяли холодное оружие и самодельные зажигательные устройства (СЗУ) для проведения возможных диверсий.

Фото: fsb.ru

Кто такие «Маньяки: Культ убийств»

В России действуют сторонники не только «Правого сектора», но и другой ультраправой украинской организации «Маньяки: Культ убийств» («М.К.У.») (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена).

«Его участники совершают преступления экстремистской и террористической направленности, а также насильственные деяния в отношении граждан. Деятельность движения представляет угрозу безопасности общества и государства. <...> Продвижение идей „М.К.У.“ в Сети интернет направлено на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха», — заявлял официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов в беседе с РИА Новости.

Замсекретаря Совета безопасности Александр Гребенкин подчеркивал, что организация «была создана под контролем украинских спецслужб для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений на территории России».

Движение «М.К.У.» появилось в 2018 году. Его основателем ФСБ называла 22-летнего гражданина Украины Егора Краснова по прозвищу Маньяк. В России против него возбуждено уголовное дело об организации экстремистского сообщества.

В феврале 2021 года ФСБ отчиталась о задержании трех членов «М.К.У.» в Воронеже. Их обвинили в том, что они расписывали стены домов надписями экстремистского характера. Против них было заведено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти к социальной группе, унижение по национальному признаку).

Спустя полгода сотрудники ФСБ задержали семерых сторонников «М.К.У.» в Белгороде. По данным ведомства, они планировали вооруженные нападения на силовиков и граждан, пропагандировали идеологию неонацизма и массовых убийств.

В декабре 2021 года силовики сообщили о задержании 106 членов группировки «Маньяки: Культ Убийств» в 37 регионах России. У некоторых из них была обнаружена переписка с Егором Красновым, который курировал подготовку нападений.

С декабря 2021 года по июль 2022-го в России было арестовано свыше 240 членов «М.К.У.».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно об организации «Белая сила», планировавшей покушение на Соловьева

Террористическая организация National Socialism/White Power ("Национал-социализм/Белая сила«,NS/WP) (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) также готовила ряд диверсий на территории России. В 2014 году девять участников этой организации были приговорены к длительным срокам за серию преступлений — теракт, поджоги и убийства.

В частности, «Белая сила» готовила покушение на российского журналиста Владимира Соловьева. По версии следствия, члены организации хотели взорвать его в машине. В ФСБ утверждают, что убийство было подготовлено по заказу Службы безопасности Украины (СБУ), однако сама группировка опровергает какие-либо связи с Киевом.

По официальной информации, во время обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, зажигательные гранаты, пистолеты, обрез охотничьего ружья, граната, патроны, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика. Среди задержанных также был один из лидеров NS/WP Андрей Пронский, который в 2013 году от имени организации совершил убийство еврея, после чего был отправлен на принудительное лечение.

Кроме того, 8 мая двое 16-летних подростков хотели закидать бутылками с горючей смесью военкомат в Череповце, но попали в окна Росреестра, который находится по соседству. В конце мая Life со ссылкой на анонимные источники утверждал, что «в среднем исполнителям за поджог военкомата платят около 30 тысяч рублей», имея в виду в том числе активистов праворадикальных организаций. При этом, по данным издания, «все происходящее обязательно должно сниматься на камеру для подтверждения выполненного задания». Эти деньги, по данным издания, поступают от «украинских вербовщиков».

Как заявили задержанные в Череповце подростки, они прочитали объявление в Telegram-канале, который причастен к деятельности группировки NS/WP. Там были опубликованы видео, на которых неизвестные поджигали отделы полиции и военкоматы. Администраторы обещали выплачивать своим подписчикам 15 тысяч за поджог машин с буквой Z или 30 тысяч — за аналогичные действия с автомобилями МВД.

Фото: shutterstock.com

Как вербуют в проукраинские радикальные организации

Вопрос о вербовке граждан России в проукраинские радикальные организации неоднократно обсуждали на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) под руководством председателя организации, директора ФСБ России Александра Бортникова.

«В условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность», — приводит слова Бортникова пресс-служба НАК.

По данным ФСБ, чаще всего украинские радикальные организации предлагают денежное вознаграждение за участие в их деятельности. По мнению эксперта по экстремизму Александра Верховского, много лет занимавшегося мониторингом ксенофобии в РФ, у молодых людей могут быть и другие причины.

«Они могут вступать в такие группировки за деньги, а могут быть и идейными сторонниками. Причем симпатизировать молодежь может не столько именно националистическими организациям, сколько в целом Украине», — рассказал Верховский NEWS.ru.

Он добавил, что сейчас от «Правого сектора» практически ничего не осталось. По его словам, это не значит, что российская молодежь не может быть связана с остатками этой организации или с другими проукраинскими радикальными формированиями.

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