Появились кадры осколков снарядов, которыми ударили по Донецку

Фото: t.me/DNR_SCKK

Telegram-канал «Война глазами журналиста» показал кадры осколков снарядов, которыми украинские военные ударили по Донецку. Как пояснили авторы, осколки отлетели от боеприпасов к РСЗО HIMARS. Также на записи можно увидеть огромную воронку в земле, оставшуюся после обстрела.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центр города попал под мощный обстрел. Он уточнил, что в результате прилетов загорелся маршрутный автобус и два легковых автомобиля. По предварительной информации, в Ворошиловском районе погиб один человек, еще трое ранены. До этого сообщалось, что жертвами атаки стали два мирных жителя, ещё четверо получили травмы.

28 июля площадь Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, две больницы, торговый центр и транспортная развязка попали под обстрел украинских войск. По словам Кулемзина, в этих районах всегда множество людей. В результате обстрела ранения получили двое мирных граждан — мужчины 1983 и 2003 годов рождения.

Ранее военкор Андрей Руденко опубликовал видеокадры удара ракеты по центральной части Донецка. На кадрах видно, что в этом месте нет военной техники и даже намека на военную базу. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.