Собянин сообщил о ночной атаке беспилотников на Москву Собянин: украинские беспилотники в ночь на 30 июля совершили атаку на Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские беспилотники в ночь на 30 июля совершили атаку на Москву, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, повреждены два офисных здания, пострадавших нет.

Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет, — написал градоначальник.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил о взрыве в одной из башен «Москва-сити». На место происшествия прибыли экстренные службы.

В свою очередь ТАСС сообщил о том, что в 50-этажном здании IQ-квартала в центре Москвы произошел хлопок на уровне 5-6 этажа. В результате были выбиты стекла. Здание эвакуировано.

Telegram-канал «112» сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников в Московской области. По его данным, дроны были сбиты около Одинцово и Красногорска. В Минобороны данную информацию пока не комментировали.

Предыдущая атака двух беспилотных летательных аппаратов на Москву произошла 24 июля. Тогда Собянин сообщил, что около 04:00 столицу атаковали два БПЛА. По данным Минобороны, ответственными за нападение являются Вооруженные силы Украины. Дроны были уничтожены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.