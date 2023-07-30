Медведев раскрыл секрет захвата шведской БМП: сводка военкоров 30 июля Что обсуждают авторы популярных Telegram-каналов

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БМП CV-90

Атака дронов ВСУ на небоскребы «Москва-Сити», детали захвата первой шведской БМП, разрушенное здание СБУ в Днепропетровске — все эти события стали предметом обсуждения российскими военкорами 30 июля. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц: «Удар по „Москва-Сити“ — это ответ на разрушенное здание СБУ?»

Военкор Александр Коц удивился удару украинским БПЛА по небоскребу «Москва-Сити», который произошел в столице 30 июля.

«Не очень понятно, удар беспилотником по небоскребу „Москва-Сити“ — это ответ на разрушенное здание СБУ в Днепропетровске? Или на удары по украинской портовой инфраструктуре? Что хотели сказать этой атакой в Киеве? Смотрите, как я могу? И как это помогло под Работино и Пятихатками?» — рассуждает военкор.

Коц обратил внимание на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, который заявил, что «говорить о российском покое в глубинке уже не приходится».

«В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Тех, кого война „не касается“, она уже касается. Уже есть определенные настроения в России — что-то прилетает, прилетает громко. Поэтому говорить о российском покое в глубинке уже не приходится. Они получили то, что хотели», — заявил Игнат.

«Получается, что цель налета была не военная, а сугубо информационно-психологическая. Ну или террористическая, как кому угодно», — заключил Александр Коц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»

Александр Сладков: «У нас одна Якутия по площади больше, чем пять Украин»

Военкор Александр Сладков выразил мнение, что Игнат заявил о способности дронов ВСУ долететь до любой точки России для красного словца.

«До отдаленных районов нашей страны большие самолеты летят с четырьмя пересадками, страна такая у нас, вон одна Якутия по площади больше, чем пять Украин. А уж по экономическим и военным возможностям и сравнивать нечего», — отметил Сладков.

Военкор напомнил эпизод из истории: «Когда в 1859-м пленили Имама Шамиля (один из уважаемых мною воинов и политиков истории Кавказа), так его повезли из Дагестана в Петербург. На одной из остановок, в Харькове, Шамиль удивился: «Россия так огромна, как мы воевали с ней 25 лет?». Князь Барятинский ответил: «Хорошо, что нам во Владивосток ехать не надо».

Андрей Медведев: «Удар даже 100 БПЛА по городу РФ не изменит исход СВО»

Журналист Андрей Медведев напомнил события минувшей недели, предшествовавшие удару по «Москва-Сити».

«На Запорожском направлении у ВСУ снова не получился наступ. Потери техники и личного состава огромные. Много пленных. На Сватовском и Краснолиманском направлении ВСУ потеряли территории. Небольшие, но все же. Русские ракеты удачно прилетали по портам, по располагам украиских военных, по совершенно пустому зданию СБУ в Днепропетровске. Ну просто совершенно, полностью, пустому. Ну ни одного человека там не было. Это так много раз повторили украинские СМИ, политики и паблики, что сразу было ясно — десятки машин скорой помощи просто так приехали к пустому зданию», — рассуждает Медведев.

Также журналист напомнил про «видео эпичной битвы одного танка против колонны вражеской бронетехники».

«Наши затрофеили шведскую БМП. Учитывая страсть Киева к постоянному пиару, все выходило как-то для них печально. Более того, украинские структуры привыкли, что обычно в инфовойне они хитрее нас и удачливее. А тут все наоборот. Целая неделя на информационном фронте одна сплошная зрада», — подчеркнул автор.

По мнению Медведева, Украине «нужна была срочно какая-то „победная“ история». Ее, считает журналист, Киев и попытался добиться атакой на Москву.

«Ну вот она и случилась. Судя по украинским СМИ и пабликам, Киев этой ночью практически победил в войне. Ну а комментарии украинцев в Телеграме — это отдельный жанр. Кстати, кто говорит, что украинцы устали от войны, просто не читает ни украинские каналы, ни комментарии. Там своя реальность», — рассказал журналист.

Он отметил, что «в условиях такой реальности, постоянной информационной истерики Украине постоянно нужны победные отчёты». «А в ситуации, когда критическое мышление отсутствует вообще, удар БПЛА по „Москва-Сити“ — это признак силы, победы, перелома», — считает он. И тут же напоминает, что это уже «не первый теракт, совершенный Украиной».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве

Медведев убежден, что удар по московскому небоскрёбу не поможет Киеву в наступлении на Запорожье. «Даже одновременный удар 100 БПЛА по крупному городу ход событий на фронте никак не изменит, — пишет журналист. — Стекла мы вставим, копоть отмоем. Москвичи не пугливые, а об Москву враг много раз ломался. Так что мы, конечно, обязательно победим».

Также Медведев прокомментировал новость о том, что ВС РФ затрофеили первую шведскую БМП CV-90.

«Думаю, что стоит обратить внимание на два важный момента в этом видео. Эргономика. Как все организовано для экипажа и десанта. Это полностью противоречит нашему подходу, ещё с советских времен: „Не надо удобно, это же военное, потерпят“. Ну и второе. БМП отличная, но вовсе не вундерваффе. Из РПГ её взяли все же не в лоб, а в борт», — подчеркнул автор сообщения.

Медведев заявил, что «замысел врага в очередной раз сломался о волю русского солдата». «Вчера общался с одним из участников событий. Эти БМП на этом участке фронта ждали. И сделали все, чтобы хотя бы одна досталась нашим инженерам. Русский солдат и офицер — это вообще главное чудо-оружие в мире», — заключил Андрей Медведев.

«Рыбарь» подтвердил слова Медведева о том, что захваченную под Кременной шведскую БМП CV-90 «подбили из РПГ в борт». Командир, по данным авторам канала, погиб, остальной экипаж «ретировался и бросил технику».

«Трофей оказался в руках бойцов 252 полка неслучайно: они намеренно поджидали две CV-90 в конкретном месте и устроили на них засаду, поразив одну с дистанции около 50 метров. Хорошая иллюстрация того, что победа любит подготовку. Надеемся, что сначала ценный трофей будет разобран по винтикам, а потом отправлен в музей. Именно в таком хронологическом порядке», — пишет «Рыбарь».

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