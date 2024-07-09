«Клей» в мясе, Пугачева об Украине, Patriot в Киеве: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Участившиеся случаи обнаружения «мясного клея» в пищевой продукции, реакция российской певицы Аллы Пугачевой на падение ракеты на детскую больницу «Охматдет» в Киеве, предположения американского блогера Джексона Хинкла о попадании ракеты ПВО Patriot в медучреждение — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что за «мясной клей» и чем он опасен

Роспотребнадзор стал чаще выявлять в пищевой продукции микробную трансглутаминазу — запрещенную добавку, которая также получила название «мясной клей». Это фермент, который модифицирует структуру белков и производится с использованием микроорганизмов. Он может «склеивать» между собой кусочки мышечной ткани в монолитный продукт типа ветчины или стейка, а также другие белковые продукты.

«Известия» со ссылкой на данные ведомства сообщили, что за два последних года в 2,5 раза выросло число случаев использования в продуктах микробной трансглютаминазы.

«Ежегодно Роспотребнадзором на базе современных лабораторных центров исследуется около 2 млн проб пищевой продукции более чем на 7,5 тысячи показателей, включая микробную трансглютаминазу. В 2023 году микробная трансглютаминаза обнаруживалась в 25 пробах пищевой продукции — молочной, мясной, продуктах переработки мяса птицы и продукции для детского питания, что в два раза выше, чем в 2022 году», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что согласно действующему законодательству «мясной клей» не состоит в перечне пищевых добавок, которые можно применять при производстве.

В мае 2024 года издание РБК сообщало, что трансглютаминаза была выявлена экспертами Роскачества в нескольких видах творога торговых марок «Свежее завтра» и «Славянские кружева».

«Специалисты Роскачества нашли в твороге некоторых производителей микробную трансглютаминазу, или так называемый мясной клей, говорится в исследовании. Они проверили продукцию более 20 популярных торговых марок творога 5%-ной жирности по 77 показателям. Один из образцов был закуплен на Даниловском рынке, 20 марок произведены в России, одна — в Белоруссии», — говорилось в публикации.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Врач-гастроэнтеролог — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Известиями» пояснила, что согласно результатам различных исследований употребление данной добавки увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

«Добавка и образуемые ею соединения увеличивают проницаемость кишечника, подавляют защитные механизмы ЖКТ, способствуют росту вредоносных микроорганизмов и провоцируют многие другие нежелательные процессы. Считается, что она может приводить к образованию специфических белковых соединений, тем самым повышая риск развития сердечно-сосудистых, аутоиммунных, онкологических и нейродегенеративных заболеваний», — сказала она.

По словам Кашух, данная добавка не зарегистрирована в России, но некоторые страны используют ее в производстве выпечки, молочной продукции, готовых блюд. Эксперт объяснила, что ее применение экономически выгодно.

«На территории стран Таможенного союза (в России, Казахстане, Белоруссии, Армении и Киргизии) добавка не зарегистрирована. Это значит, что фермент не может использоваться в пищевой промышленности ни в каком виде», — резюмировала медик.

Как Пугачева отреагировала на трагедию в Киеве

8 июля в Киеве сообщили о взрывах в разных районах города и работе ПВО. Разрушения зафиксировали в том числе в крупнейшей детской больнице Украины «Охматдет» в Шевченковском районе. Руководство Украины обвинило в трагедии российские войска, но Минобороны РФ отвергло его нападки.

Певица Алла Пугачева не прошла мимо случившегося. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото с раненым ребенком, отметив, что «Бог терпелив, но всему есть предел».

Муж артистки Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) тоже отреагировал на случившееся. Он назвал происходящее бесконечным адом и выразил соболезнования семьям погибших.

Фото: МЧС Украины

После поста в адрес Пугачевой посыпалась многочисленная критика от российской общественности. В частности, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал привлечь артистку к ответственности за публикации в соцсетях.

«В отношении Пугачевой, по большому счету, не мешало бы составить сейчас протокол. Все основания для этого есть. Но почему-то санкции в их отношении не применяются. Сегодня надо в Госдуме поднимать этот вопрос, почему таких, как Пугачева и [Максим] Галкин, мы не можем привлекать к ответственности, а других можем. Никто не может такие посты выкладывать, а она почему-то может. Это что такое? Закон один для всех», — высказался Бородин.

Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Пугачевой говорит о ее курсе, политике и отношении к специальной военной операции. Как отметил глава ФПБК, пока в России таких лиц не привлекают к ответственности, поскольку они имеют в стране статус заслуженных или народных артистов.

В свою очередь лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Пугачеву иноагентом и передать ее российское имущество на нужды СВО. Он предположил, что исполнительница вместе с мужем занимаются «интригами и инсинуациями».

«Мы неоднократно выступали за признание Аллы Пугачевой иноагентом и конфискацию ее имущества в России и передачу его на нужды СВО. Они с мужем, иноагентом Максимом Галкиным, два сапога пара и должны ответить перед российским правосудием. Вместо поддержки российских солдат эти деятели занимаются интригами и инсинуациями. Вероятно, отрабатывают заказ, играют определенную роль против России», — считает Резяпов.

Предложение лидера «Ветеранов» поддержал депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, Пугачеву после поста об обстреле детской больницы в Киеве действительно следует признать иностранным агентом. Он отметил, что артистка высказалась оскорбительно в отношении Вооруженных сил России.

Тем временем депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что ей наплевать на любые заявления Примадонны, а продюсер и композитор Вадим Цыганов назвал ее «израильским рупором» и посоветовал выкладывать реальные вещи, которые не требуют доказательств.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Елена Драпеко

Что упало на детскую больницу в Киеве

Киев утверждает, что на больницу «Охматдет» упала российская ракета. Глава мониторинговой миссии ООН по соблюдению прав человека на Украине Даниэль Белл также утверждает, что анализ видеоматериалов и оценка, сделанная на месте инцидента, указывают на высокую вероятность того, что попадание по медучреждению было прямым, а не в результате перехвата. При этом она подчеркнула, что команда не смогла сделать окончательного вывода.

В свою очередь Минобороны РФ указало, что кадры с места происшествия говорят о разрушениях, вызванных падением украинской ракеты ПВО. Военное ведомство заявило, что российские войска били исключительно по промышленным объектам.

В ведомстве добавили, что ВС России в ответ на атаки ВСУ на объекты энергетики и экономики РФ провели успешную атаку по военной инфраструктуре Украины. Также там обратили внимание, что подобные «истерики» Киева в информационном пространстве не впервые случаются в преддверии саммита НАТО. Подобными провокациями, отметили в министерстве, украинские власти рассчитывают обеспечить себе дальнейшее финансирование от Запада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также категорически отверг обвинения Киева. Он заявил, что Россия не атакует гражданские объекты, а бьет по критической инфраструктуре и военным целям, связанным с потенциалом ВСУ.

«Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу», — сказал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Patriot PAC-2

Американский блогер Джексон Хинкл, изучивший снимки и видео с места трагедии, выразил мнение в соцсети Х, что в киевскую больницу попала ракета ПВО Patriot. По его словам, ракета была выпущена Украиной, но обвинения в нападении снова падают на Россию.

«Американская ракета ПВО Patriot, выпущенная Украиной, попала сегодня утром в киевскую детскую больницу. Конечно, они обвиняют Россию <...> снова», — указал Хинкл.

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